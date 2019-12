Secondo un sondaggio Babbo Natale dovrebbe mettersi a dieta, usare l’iPhone e avere la slitta volante

Come pensate possa essere Babbo Natale moderno? Nel 2019, quasi 2020, scordatevi di associarlo alle infinite rappresentazioni che lo raffigurano come un vecchietto barbuto, un po’ cicciottello, con un grande e pesante sacco di regali sulle spalle e con una slitta trainata dalle renne. Ebbene, come rivela un sondaggio, gli intervistati da Graphic Springs affermano che Santa Claus, oggi, dovrebbe essere al passo con i tempi. E se lo immaginano decisamente diverso da come siamo abituati a vederlo nei cartoni animati, nei libri per bambini o nelle favole.

Babbo Natale? Pieno di tatuaggi, più magro e con un nuovo taglio di capelli

Le persone a cui è stata posta la fatidica domanda ‘Come ti immagini Babbo Natale al giorno d’oggi?’ hanno risposto in maniera decisamente bizzarra: molti lo vedono come pieno di tatuaggi, con un nuovo taglio di capelli, con jeans attillati e con uno zaino con dentro pacchi Amazon. Altri invece pensano che Babbo Natale dovrebbe mettersi a dieta per eliminare la pancia che lo contraddistingue nell’immaginario collettivo, con degli occhiali da sole mentre forse cerca su Google Maps la strada più veloce per arrivare nella casa dove deve consegnare i regali. Ma c’è anche chi crede che la classica slitta trainata dalle renne, oggi, debba essere sostituita da una ‘macchina volante‘, che Babbo Natale abbia bisogno di un hoverboard e che indossi rigorosamente scarpe da ginnastica. Insomma, un vecchietto alla moda e soprattutto al passo con i tempi.

I risultati del sondaggio

Gli intervistati, un campione di 400 persone, variavano da un range di età che va dai 18 ai 65 anni. Non bambini né anziani ma comunque generazioni diverse. Sono tutti residenti in Gran Bretagna o negli Stati Uniti. Le risposte sono state raccolte e poi analizzate attentamente, anche grazie ai sondaggi di Google, per creare una percentuale precisa. E i risultati sono stati decisamente esilaranti.

[CREDIT PHOTO: GRAPHICSPRINGS.COM]