La sua "colpa"? Non aver chiuso le scuole per l'emergenza maltempo

L’ennesima pagina che testimonia come il delirio dei social vada di pari passo con il declino morale delle nuove generazioni. Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, ha deciso di mantenere aperte le strutture scolastiche nonostante l’allerta maltempo nella zona della Campania. La decisione presa dopo un consulto che ha portato a scegliere di non seguire quanto fatto da altri comune, mantenendo aperte le porte delle scuole e facendo svolgere normalmente le attività didattiche.

Una decisione che, però, non è piaciuta a diversi studenti che hanno deciso di inondare la bacheca del sindaco di Aversa di insulti e minacce. Non solo commentando i suoi post, ma anche attraverso messaggi privati sui social. Lo stesso Alfonso Golia ha deciso di pubblicare (oscurando i nomi di questi protagonisti) una parte di quanto gli è stato scritto nelle ultime ore, per ricordare ai giovani che si è liberi di non frequentare le lezioni, senza bisogno di scuse come la chiusura per l’emergenza maltempo.

Aversa, sindaco minacciato per non aver chiuso le scuole

«A questi ragazzi vorrei dire, con estrema serenità: se domani non volete andare a scuola, non ci andate. Non c’è bisogno di trovare un pretesto o una scusa. Non c’è bisogno di insultare e minacciare – ha scritto Alfonso Golia sul proprio profilo Facebook -. La mia generazione non è lontana dalla vostra e posso dirvi che non c’erano allerte meteo e andavamo a scuola anche sotto il diluvio. Fatevelo raccontare. Domani, martedì, il bollettino della regione parla di allerta meteo dalle ore 12. Pertanto scuole aperte e naturalmente seguiremo l’andamento della situazione e le comunicazioni ufficiali».

Il malcostume sui social

Le minacce sono palesi ed evidenti e il sindaco di Aversa ha deciso di mostrare al mondo cosa sia accaduto e come le nuove generazioni, spesso e volentieri (senza generalizzare), utilizzino i social per scaricare le proprie frustrazioni dando vita anche a fenomeni social frutto di emulazioni.

(foto di copertina da bacheca Facebook di Alfonso Golia, sindaco di Aversa)