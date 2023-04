Come TikTok sta pensando di integrare l’intelligenza artificiale nell’app

Per il momento si tratta della classica fase di sperimentazione, destinata solamente a una piccola porzione di pubblico. Sta di fatto che l’AI generativa si è insinuata all’interno dei piani futuribili del social network più amato dalla Gen Z. Stando ad alcune indiscrezioni, parzialmente (e inevitabilmente, visto che sono trapelate alcune immagini) confermate dalla stessa azienda che gestisce la piattaforma, si sta andando nella direzione di fornire agli utenti uno strumento per generare avatar su TikTok attraverso l’intelligenza artificiale. Un qualcosa di molto simile a Lensa, nella speranza che tutto sia sviluppato secondo i criteri di legge e seguendo la normativa del GDPR.

A svelare i piani di TikTok è stato Matt Navarra (Social Media Consultant e fondatore di Geekout Newsletter) che in un lungo thread su Twitter ha mostrato questo strumento – disponibile ancora per pochissimi utenti – che permette di generare avatar attraverso l’AI.

Il funzionamento sembra essere piuttosto chiaro: l’app chiederà di caricare un determinato numero di fotografie (da tre a dieci), dopodiché si dovrà scegliere lo stile (in questo caso le opzioni vanno da due a cinque). Infine occorrerà attendere il tempo necessario affinché l’AI restituisca gli avatar generati che, poi, potranno essere scaricati e caricati come immagine del profilo o come contenuto di un video.

Il sito The Verge ha chiesto a TikTok un commento su questa notizia, ma il portavoce Zachary Kizer si è limitato a raccontare solamente un piccolo contorno del progetto che la piattaforma social ha in mente:

«Pensiamo sempre a nuovi modi per aggiungere valore alla comunità e arricchire l’esperienza di TikTok, mentre continuiamo a costruire un luogo sicuro che intrattenga, ispiri la creatività e promuova la cultura. In alcune regioni selezionate, stiamo sperimentando un nuovo modo per creare e condividere immagini del profilo con la community di TikTok».

Dunque, nessuna precisazione sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. La conferma, però, arriva proprio dalla testimonianza di chi – come Navarra – ha avuto modo di testare questa funzione sperimentale.

Ovviamente, uno dei temi più delicati – visto il precedente di Lensa e di Clearview AI – è quello del trattamento, trasferimento e archiviazione (ma anche di utilizzo) dei dati sensibili. In questo caso, come nei due appena citati, delle immagini degli utenti. Ma TikTok, nella sua versione “test” prova a chiarire la questione.

