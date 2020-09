L’autopsia sul corpo di Willy rivela lesioni come se gli aggressori avessero usato oggetti contundenti

Ci sono due aspetti che vengono esaminati dopo i primi risultati dell’autopsia Willy, dopo quello che è accaduto tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Il ragazzo di 21 anni, infatti, ha riportato diverse lesioni degli organi interni (di cui una molto importante al cuore) che devono essere spiegate in qualche modo: o con una inaudita ferocia degli aggressori o con l’utilizzo, addirittura, di oggetti contundenti impropri.

Autopsia Willy, la ferocia con cui si sono accaniti contro di lui

Ma il primo esito non può chiarire quale delle due circostanze sia percorribile, anche perché si è ancora a una fase preliminare dell’esame medico-legale. Non si escludono completamente le possibilità del pestaggio avvenuto con oggetti contundenti, dal momento che – nella prima relazione degli esperti dell’università Tor Vergata di Roma – si parla «di un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni lesive».

Autopsia Willy, nessun riferimento a oggetti contundenti nei racconti dei testimoni

Tuttavia, questo dettaglio non combacia con le descrizioni del pestaggio che sono state realizzate dagli amici dello stesso Willy e che sono state riportate nei verbali dei carabinieri di Colleferro. In modo particolare, Emanuele Cenciarelli, uno dei compagni di Willy, ha descritto con dovizia di particolari la rissa in cui è rimasto coinvolto, in maniera fatale, l’amico. In questa descrizione, svela alcuni dettagli che sono stati utili per identificare gli indagati, il loro aspetto fisico e i loro segni particolari. Ma non si fa cenno all’utilizzo di spranghe o di tirapugni o di qualsiasi altro oggetto contundente.

Invece, viene svelata una circostanza particolare – su cui si è discusso molto e che è sempre stata al centro di commenti sulla brutalità del delitto – e che potrebbe essere compatibile con i risultati dell’autopsia: quella degli aggressori che hanno infierito sul corpo di Willy, passandoci su, anche dopo che il ragazzo era ormai esanime e privo di sensi. Per la morte del ragazzo di 21 anni, sono indagate quattro persone: i fratelli Bianchi e Pincarelli si trovano in isolamento nel carcere di Rebibbia, mentre Belleggia si trova agli arresti domiciliari.