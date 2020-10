L’app che rivoluziona la sicurezza sul lavoro: «Obiettivo è eliminare i manualetti di carta»

Digitalizzare il vastissimo mondo della sicurezza sul lavoro. Una mission importante, che rientra perfettamente nell’ambito del progetto di ammodernamento delle varie strutture che fanno da motore economico per il Paese. A dare un enorme contributo alla causa c’è, da circa un anno e mezzo, AudioSafety una start up innovativa, sviluppata attraverso una partnership con l’università La Sapienza. Il cda dell’Ateneo ha dato il suo via libera il 2 aprile 2019 e ha permesso a tre docenti della facoltà di Ingegneria di partecipare allo sviluppo dell’applicazione. Insieme a loro, altri tre imprenditori si sono cimentati in questa piccola rivoluzione.

L’obiettivo di AudioSafety

Tra questi Michele Lepore: «Il nostro obiettivo è quello di proporci alle aziende – dice ai microfoni di Giornalettismo – per aggredire e sostituire tutto il mercato nazionale dei manualetti di carta». La sicurezza e le informazioni sui comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro, infatti, sono spesso demandati a pile di documenti illeggibili, grattacapo per le aziende, labirinto per i lavoratori.

Un’app, invece, rappresenta un modo snello – e anche più sicuro – per curare questo settore delicato che abbraccia tutto il mondo del lavoro. «L’app si sostanzia di tre parti – spiega Michele Lepore -: la digitalizzazione dei processi per attuare gli obblighi di legge nella sicurezza, la digitalizzazione del passaggio di informazioni di sicurezza ai lavoratori e della vigilanza dei preposti alla sicurezza o dei dirigenti stessi».

Ognuno di questi passaggi viene opportunamente registrato dall’app: «È la prima volta in Italia – afferma Lepore – che questo aspetto viene affrontato in maniera così metodica. Inoltre, l’applicazione prevede una funzione Safety Control, qualsiasi attività viene monitorata, qualsiasi utente avrà a disposizione un alert di avviso quando si avvicinerà una scadenza per le attività relative alla sicurezza sul lavoro, dalle visite mediche, alla presentazione di certificati».

AudioSafety e sicurezza sul lavoro

L’app ha già tante richieste e le aziende che se ne servono sono tra le più importanti in Italia. La competitività sul mercato è data anche dal fatto che la start up riesce anche a personalizzare l’applicazione a seconda delle esigenze dell’azienda committente. Un elemento che ha spinto, ad esempio, Ilva a utilizzare questo sistema.

La digitalizzazione della sicurezza potrà contribuire a ridurre la vera piaga degli infortuni sul lavoro: oggi parliamo di 600-700mila infortuni sul lavoro all’anno, molto spesso legati all’assenza di informazione e formazione. Monitorare le attività di questo tipo potrà dare la certezza matematica che il datore di lavoro abbia trasmesso le informazioni corrette per operare in sicurezza e che il lavoratore, a sua volta, le abbia recepite. Anche da questo aspetto passa il futuro del Paese.