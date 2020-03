La ministra Azzolina costretta a smentire un audio fake sul coronavirus che si aggrava

Via WhatsApp, quest’oggi, si è diffuso un audio attribuito alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Nell’audio si parla di un presunto intervento della senatrice Elena Cattaneo e del presunto aggravarsi del coronavirus in ceppi diversi e più difficili da gestire. Inoltre, si sentono anche delle considerazioni in merito all’ordinanza di chiusura delle scuole. Ovviamente, si tratta di un fake che non può in alcun modo essere attribuita alla ministra in quota M5S.

Audio Azzolina fake, la smentita della ministra

La stessa titolare del dicastero di Viale Trastevere è stata costretta a intervenire sui social newtork per dare una categorica smentita della notizia: «In queste ore sta circolando un audio che mi viene attribuito con una voce femminile, palesemente non mia, che parla di un intervento in Parlamento che non ho mai fatto e riferisce parole che non ho mai detto. Ovviamente è un fake – ha scritto sui social network -. Così come falso è il documento a mia firma che sta girando con indicazioni completamente inventate sulle modalità per svolgere la didattica a distanza. Ripeto. Le uniche fonti di informazioni attendibili sono quelle ufficiali del Governo. È grave e irresponsabile far circolare notizie che non fanno altro che generare confusione. Ho dato disposizioni per accertare gli autori».

In queste ore sta girando un audio che mi viene attribuito. È un fake, come altri documenti falsi e inventati sulla didattica a distanza. Ripeto, le informazioni attendibili sono quelle del Governo. — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) March 5, 2020

Inevitabile, in conclusione del post, il richiamo al senso di responsabilità in questa fase molto delicata della storia del Paese.