Irlanda, un attacco ransomware manda in tilt il servizio sanitario del paese

Una notte decisamente tribolata per i servizi sanitari irlandesi, presi di mira da un «attacco ransomware Irlanda significativo» che ha causato interruzioni diffuse e una serie di problemi che adesso, come comunicato su Twitter tramite l’account ufficiale HSE Irlanda. Tra i vari problemi riscontrati c’è stato anche l’annullamento di alcuni appuntamento oltre – ovviamente – al tentativo di accesso ai dati dei pazienti. L’ad del servizio sanitario ha parlato di un tentativo «ad opera dell’essere umano» di accedere a una serie di dati archiviati sui server centrali, seppure non ci sia stata la solita richiesta di riscatto per uscire dai sistemi.

Attacco ransomware Irlanda, problemi del servizio sanitario

The National Ambulance Service @AmbulanceNAS are operating as per normal with no impact on emergency ambulance call handling and dispatch nationally. — HSE Ireland (@HSELive) May 14, 2021

I problemi sono cominciati attorno alle 2 del mattino e l’attacco ransomware : «Il sistema IT del servizio sanitario nazionale irlandese è sotto attacco ransomware. Abbiamo preso precauzioni riducendo al minimo il sistema per proteggerlo dall’attacco e permetterci di gestire la situazione con i nostri security partners», si legge su Twitter, con le conseguenti scuse ai pazienti e al pubblico che – nelle scorse ore – hanno riscontrato problemi. Problemi che continuano, considerato che solo venti minuti fa l’account ha dovuto ricordare ai propri dipendenti di tenere spenti i propri pc per gli aggiornamenti in corso.

Reminder to HSE staff: do not turn on your work PC or Laptop. If you have your PC or Laptop turned on, please power it off. pic.twitter.com/HUpLwUDbnc — HSE Ireland (@HSELive) May 14, 2021

I problemi stanno continuando

Paul Reid ha spiegato che si è trattato di una «operazione criminale operata a livello internazionale» e che, come evidente, sta lasciando ancora strascichi. Sono diversi gli ospedali che hanno annullato le visite ambulatoriali o hanno contattato i pazienti per dire di non recarsi all’appuntamento. Secondo quanto riporta il The Guardian, il reparto di oncologia dell’ospedale universitario di Cork sarebbe rimasto paralizzato e l’agenzia per l’infanzia e la famiglia Tulsa avrebbe visto tutti i sistemi interni – dalle mail alle segnalazioni per la protezione dei minori – bloccati. Non è passata nemmeno una settimana dall’attacco ransomware a Colonial Pipeline negli Usa che già, dall’altra parte dell’oceano, un’azione della stessa caratura ha messo in ginocchio un altro paese – in un ambito ancor più sensibile e indispensabile, tra l’altro -.