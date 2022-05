L’Italia è il paese più colpito in Europa quando si tratta di attacchi ransomware

La conclusione la possiamo trarre grazie all’ultimo report presentato da Trend Micro Research, divisione di Trend Micro e leader mondiale a livello di cybersecurity specializzata nella lotta al cybercrimine, che ci ha dimostrato come la minaccia ransomware colpisca l’Italia più di ogni altro paese europeo. Solo nel mese di marzo sono stati registrati la bellezza di 2,47 milioni di attacchi ransomware in giro per il mondo e, in un contesto del genere, l’Italia risulta essere un bersaglio facile poiché l’offesa risulta essere particolarmente efficace.

LEGGI ANCHE >>> Il data leak di foto e carte di identità di migliaia di cittadini italiani (ora diffusi in rete)

Attacchi ransomware in Italia: paese più colpito d’Europa

Rispetto al totale degli attacchi nel mondo e in Europa, l’Italia a quest’ultimo livello è il paese più colpito dai cybercriminali (prima nazione sia per attacchi ransomware che per macromalware). La percentuale di offensive ransomware che ha colpito è del 2,66%. Se guardiamo a livello mondiale, i paesi più attaccati secondo il report sono Giappone con il 20,61%, Stati Uniti con il 13,05% e Messico con l’8,20%. L’Italia è prima in Europa non solo per il numero di attacchi ransomware ma anche per gli attacchi macromalware (un totale di 1.393), medaglia di bronzo sul podio mondiale che vede nuovamente primi Giappone (43.649) e Stati Uniti (2.879).

Risulta evidente, quindi, il triste primato dell’Italia con ransomware e macromalware – che sono programmi malevoli inseriti all’interno di documenti Word e Excel, utilizzatissimi dalle aziende per lavorare, che possono provocare anche parecchi danni ai computer colpiti -. Quando si parla di malware, invece, l’Italia è stata colpita un totale di 15.481.554 (quinto paese più colpito al mondo).

L’Italia, dunque, esce sconfitta e palesemente fragile quando si tratta di difese informatiche. L’imperativo, per aziende e singoli individui, è dotarsi di antivirus e sistemi di difesa cyber efficaci e all’avanguardia – considerato che i cyber criminali continuano a creare sistemi per fare breccia sempre più efficaci -.