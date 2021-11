Atp Finals, gaffe Rai: nello spot c’è lo Zverev sbagliato

Gaffe clamorosa della Rai nello spot di presentazione delle Atp Finals di tennis, in programma da domenica 14 novembre 2021 a domenica 21 a Torino, in Italia. Per annunciare la diretta dell’esordio di Matteo Berrettini contro Zverev, il Biscione ha mandato in onda le immagini non dell’avversario dell’italiano, il ben noto Alexander, ma quelle di suo fratello Mischa. Un errore veramente pazzesco quello della Rai, che dimostra una scarsa attenzione da un punto di vista comunicativo e conferma la mancanza di figure professionali all’altezza all’interno dell’azienda di viale Mazzini. Il tennis è uno sport in costante crescita da un punto di vista della visibilità, soprattutto dopo gli exploit italiani di Berrettini e Sinner (prima riserva alle Atp Finals) nell’ultimo anno. Come è possibile fare un errore del genere?

È l’ultimo appuntamento prima delle vacanze (brevi, perché il pensiero è già agli Australian Open) ma è anche il primo di una lunga serie che vedrà protagonisti l’Italia e Torino. Fino al 2025, infatti, le Atp Finals, il torneo che mette di fronte i migliori otto giocatori del ranking mondiale, si giocheranno al Pala Alpitour di Torino, ristrutturato per l’occasione e con una nuova illuminazione che esalterà la bellezza del tennis. Una settimana intera, da domenica 14 a domenica 21 novembre, con un match al giorno in onda in diretta su Rai2 – la Rai detiene i diritti in esclusiva free-to-air per l’Italia – a cominciare dall’esordio del numero uno azzurro, Matteo Berrettini, in campo domenica alle 21.00 contro il tedesco Alexander Zverev, nel gruppo rosso, raccontato da Marco Fiocchetti e Paolo Canè. Lunedì 15, invece, il match prescelto è quello della sessione pomeridiana del gruppo verde, con in campo il numero uno del mondo, Novak Djokovic, opposto, alle 14.00, al norvegese Casper Ruud, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Paolo Canè.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]