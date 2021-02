Asia Argento dice che Libero fa «giornalismo barzotto» e attacca Senaldi col tacco

Indipendentemente da come la si pensi, lo spazio lasciato da Massimo Giletti a Non è l’Arena a questo scontro particolarmente acceso tra Asia Argento e Pietro Senaldi non rappresenta una bella pagina di televisione. Asia Argento contro Senaldi è stato il leit-motiv di tutta la sezione della puntata del programma di La7 che parlava dello stupro (prendendo le mosse dal caso Genovese) e che vedeva come testimone anche Asia Argento (che, in Italia, è stata colei che ha inaugurato il movimento del #MeToo dopo le denunce a Weinstein).

Asia Argento contro Senaldi, lo scontro da Giletti

Il direttore di Libero stava contestando una frase pronunciata da Asia Argento, ovvero «lo stupro mi ha arricchita», estrapolandola dal concetto e sottoponendola anche a qualche interpretazione forzata (con un riferimento alle querele che la stessa Asia Argento ha presentato per come è stata descritta su alcuni organi di informazione). Già a quel punto, il conduttore della trasmissione sarebbe dovuto intervenire per chiarire i termini della discussione, per contestualizzare la frase pronunciata dall’attrice e – così – andare avanti sul tema scelto per la trasmissione. Invece, ha permesso che si chiarissero – in un faccia a faccia – Asia Argento e Pietro Senaldi. Non poteva di certo finire bene.

E infatti non è finita bene: Asia Argento ha criticato pesantemente il giornalismo di Pietro Senaldi e del quotidiano che dirige. «Quello che fai – ha detto l’attrice – è un giornalismo da quattro soldi, perché estrapoli le frasi dal concetto. È un giornalismo barzotto. Andresti radiato per quello che scrivi». Senaldi ha voluto mantenere il punto sulla sua affermazione ed è stato contestato anche dall’avvocato Catizone. Nel tentativo di controbattere, Senaldi veniva puntualmente interrotto dalle urla di Asia Argento che gli chiedeva di stare zitto.

A un certo punto, Asia Argento si è persino tolta una scarpa minacciando di «infilargli il tacco in bocca come in un film di Dario Argento». Una scena che non avremmo mai voluto vedere in uno studio televisivo e che, in ogni caso, ha spinto decisamente troppo sulla spettacolarizzazione di un fatto di cronaca molto grave, com’è il caso Genovese.