Ascolti tv 9 ottobre: Il diritto di contare polverizza Amici Celebrities

La serata di ieri ha visto la sfida tra due tipologie molti diverse di programmi per quanto riguarda le reti principali Rai e Mediaset. Da un lato abbiamo visto su Rai 1 la pellicola Il diritto di contare; si tratta di un film del 2016 che documenta la storia vera di una donna afroamericana che ha dovuto subire le discriminazioni razziali degli anni Sessanta in USA per poter dare il suo massiccio contributo alla Nasa. Su Canale 5, invece, la trasmissione in prima serata è stata Amici Celebrities. Vediamo i dati ascolti tv 9 ottobre. A vincere con oltre cinque punti percentuali sullo share è stato il film sulla segregazione razziale.

Dati ascolti tv 9 ottobre

Ecco tutti i dati ascolti tv 9 ottobre per quanto riguarda le principali reti italiane:

Rai 1 – Il diritto di contare: la pellicola del 2016 ha come protagonista una donna afroamericana geniale negli ambiti della fisica e della matematica. Per dare il suo contributo a due importantissime missioni della NASA la studiosa ha dovuto affrontare una serie di grandissimi pregiudizi legati alla segregazione razziale dell’epoca. Il film è valso a Rai 1 uno share pari al 20.5% con 4.391.000 telespettatori sintonizzati.

Rai 2 – Rocco Schiavone: la fiction Rai ha fatto il 9.3% di share con 2.142.000 telespettatori. In questa puntata il protagonista ha avuto a che fare con l’omicidio di un ragioniere. Il corpo è stato trovato dietro un’edicola del mercato rionale.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: il terzo canale Rai ha visto la messa in onda, come di consueto, della storica trasmissione dedicata alla ricerca delle persone scomparse. Lo share è stato del 8.9% con 1.857.000 telespettatori.

Rete 4 – Fuori dal coro: i temi caldi dell’attualità vengono letti e interpretati dal conduttore. Si parla di politica e di cronaca. Il format su Rete 4 ha totalizzato uno share pari al 5.6% con 1.084.000 telespettatori.

Canale 5 – Amici Celebrities: il talent show versione vip nato da un’idea di Maria De Filippi è alla sua prima edizione. A condurlo accanto a lei c’è Michelle Hunziker. La puntata della serata di ieri ha coinvolto 2.738.000 persone per un totale di share pari al 15.3%.

Italia 1 – Killer Elite: il film d’azione su Italia 1 ha interessato 1.339.000 persone con uno share pari al 5.9%. La storia narra di alcuni membri delle forze britanniche uccisi in quello che sembra un incidente ma che in realtà è un piano ordito da un crudele commando. Tocca al governo britannico risolvere questa situazione.

La 7 – Eden Un pianeta da salvare: il format di approfondimento riguarda un tema caldo, il cambiamento climatico. “Come Greta, dobbiamo essere convinti di poter cambiare il mondo”. Il programma ha collezionato il 2.6% in termini di share con 528.000 telespettatori.