Ascolti tv 30 ottobre: picco per il film contro le discriminazioni razziali su Rai 1

Serata interamente dedicata ai film nella prima serata dei principali canali italiani ieri. Su Rai 1 è andato in onda The Help, film con Emma Stone; Canale 5 ha invece optato per un grande classico, Titanic. Anche Italia 1 ha optato per una pellicola, in questo caso italiana, una delle commedie per eccellenza: Chiedimi Se Sono Felice. Vediamo gli ascolti tv 30 ottobre per tutti i principali canali.

Dati ascolti tv 30 ottobre

Vediamo insieme i dati ascolti tv inerenti la serata di ieri, 30 ottobre 2019.

Rai 1 – The Help: la protagonista della pellicola è Emma Stone che veste i panni di Eugenia Skeeter Phelan. La giovane di Jackson, a sud dello stato, vuole diventare scrittrice per raccontare le discriminazioni razziali che le donne di colore sono costrette a subire ogni giorno nel corso degli anni Sessanta in Mississippi. La pellicola ha collezionato il 14.5% di share pari a 2.888.000 telespettatori.

Rai 2 – Volevo fare la Rock Star: a 27 anni Olivia ha un sogno, fare la cantante rock. La giovane è però costretta a fare la mamma per via dei due gemelli avuti a 16 anni, vivendo con una mamma inaffidabile. Il film ha tenuto incollati alla sedia 1.657.000 telespettatori pari al 6.7% di share.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: il format che si occupa di casi irrisolti e della ricerca di persone scomparse ieri sera ha collezionato uno share pari al 10.5% con 2.162.000 telespettatori.

Rete 4 – Fuori dal coro: l’appuntamento con i fatti e le interpretazioni dell’attualità di cronaca e politica. Gli ascolti sono stati registrati al 5.4% con 1.020.000 telespettatori.

Canale 5 – Titanic: la seconda parte della storia più romantica di sempre è stata protagonista della prima serata della rete ammiraglia Mediaset. La messa in onda di Titanic ha fruttato a Canale 5 il 10.3% di ascolti pari a 2.278.000 spettatori.

Italia 1 – Chiedimi Se Sono Felice: Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre aspiranti attori. Il loro sogno? Mettere in scena una rappresentazione del Cyrano de Bergerac. All’inizio del film i tre arrivano a fine mese appena e ognuno sta vivendo una situazione scomoda in amore fino a che uno dei tre non perde la testa. Questo cambierà tutto. Il trio comico ha portato a Italia 1 ascolti pari al 5.3% con 1.213.000 telespettatori