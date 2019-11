Il 25 novembre ricorre la Giornata contro la Violenza sulle donne. Per l’occasione, il tema è stato trattato ieri sera sia su Rai Tre che su La 7. Da un lato Veronica Pivetti in uno speciale di Amore Criminale, con la storia di Camilla. Dall’altro Massimo Giletti col suo Non è l’Arena, con la testimonianza di Gina, una dei tanti ospiti della serata. Rai e Mediaset si sono scontrate sul fronte delle serie tv. La proposta di Rai Uno è stata Pezzi Unici, quella di Mediaset Monteperdido, ma gli ascolti tv hanno premiato maggiormente la prima, che si è aggiudicata la serata con lo share più alto.

Dati ascolti tv 24 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – Pezzi Unici: dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana (4.621.000 spettatori pari al 20% di share), ieri la fiction Rai con Sergio Castellitto ha confermato di aver fatto molta presa sul pubblico. Si è aggiudicata la serata con 4.614.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Rai Due – Che tempo che fa: Carola Rackete ospite di Fabio Fazio ha scatenato una bufera in rete e una pioggia di commenti sui social, anche di esponenti politici che non hanno gradito la sua presenza in Rai. In primis Matteo Salvini. Il programma ha catturato l’attenzione di 2.369.000 spettatori (9.4% di share). Che Tempo che Fa – Il Tavolo, invece, si è fermato al 8.2% con 1.617.000 spettatori.

Giusto tenere agli atti, per la serie "il mondo al contrario": sulla tv pubblica, pagata da tutti, è andata in onda, accolta con tutti gli onori, una che se ne è infischiata delle nostre leggi e ha speronato una motovedetta della @GDF rischiando di ammazzare occupanti. pic.twitter.com/2kshd6PleQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 24, 2019

Rai Tre – Amore Criminale: ad Amore Criminale la storia di Camilla, barbaramente uccisa dal suo compagno Claudio a colpi di forbice, nel 2011. L’uomo è stato condannato con rito abbreviato a 16 anni di carcere. Il programma è stato visto da 864.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

La 7 – Non è l’Arena: Massimo Giletti ha ospitato in apertura di puntata Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri, per discutere della situazione interna al Movimento, non proprio stabile, al punto da richiedere l’intervento di Beppe Grillo. Non è l’Arena ha segnato il 5.8% con 1.152.000 spettatori.

Canale 5 – Monteperdido, Il Lago Incantato: terza e penultima puntata della serie tv spagnola campione d’incassi con l’amatissima Megan Montaner protagonista. La scorsa settimana c’era stato un leggero calo negli ascolti tv rispetto al debutto: 2.117.000 spettatori e 9.4% share.Un po’ meglio questa volta: 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Italia 1 – Le Iene: la truffa dei Rolex, lo scherzo a Stefano Sensi, il traffico delle opere d’arte e la 17enne bullizzata per un video hard fattole di nascosto e divulgato in rete. Questi alcuni dei servizi mostrati nel corso della serata, che è stata seguita da 2.230.000 spettatori ottenendo il 12.5% di share.

Rete 4 – The Bourne Legacy: quarto film della saga con Jeremy Renner, visto da 871.000 spettatori con il 4.1% di share.