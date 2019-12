Ascolti tv 1° dicembre: medaglia d’oro a Pezzi unici su Rai 1

La domenica sera televisiva si è presentata anche questa settimana, come tutte le altre, con un palinsesto variegato. Dalle fiction ai programmi di approfondimento passando per i film, vediamo insieme i dati ascolti tv della serata di ieri, 1° dicembre. Tra share e numero di telespettatori sintonizzati la gara Rai Mediaset ha avuto come fulcro la messa in onda sul primo canale del servizio pubblico di Pezzi unici, la fiction che vede un artigiano fiorentino e un gruppo di ragazzi al centro della storia; per quanto riguarda la risposta di Canale 5, invece, la scelta è ricaduta sul quarto episodio della prima serie di Monteperdido.

Dati ascolti tv 1° dicembre

Ecco tutti i dati ascolti tv per la serata del 1° dicembre.

Rai 1 – Pezzi unici: la terza puntata di Pezzi unici è valsa a Rai 1 uno share pari al 19.9% con 4.549.000 di telespettatori sintonizzati sul canale. La storia di Vanni, artigiano fiorentino che prende sotto la sua ala un gruppo di giovanissimi per un programma di riabilitazione sociale, continua. Questi giovani sono legati alla morte di Lorenzo, suo figlio.

Rai 2 – Che tempo che fa: il talk con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha collezionato il 9.5% di share pari a 2.361.000 di telespettatori. Come da copione il programma si è diviso in due parti: l’intervista faccia a faccia di Fabio Fazio con un ospite e il divertente e irriverente monologo di Luciana Littizzetto. Ospite del programma nella serata di ieri è stato anche Roberto Saviano.

Rai 3 – In arte – Ornella: Pino Strabili torna a presentare In arte, programma che approfondisce la storia musicale del nostro paese e, in particolare, le indiscusse protagoniste del nostro panorama. Questa puntata ha fruttato al terzo canale Rai ascolti pari a 635.000 telespettatori e uno share del 2,7%.

Rete 4 – Il fuggitivo: la pellicola d’azione degli anni Novanta ha interessato 780.000 persone e uno share pari al 3,7%.

Canale 5 – Monteperdido – La cerva bianca: continua l’appassionate storia di Monteperdido, che ieri sera ha interessato 2.401.000 persone totalizzando uno share pari al 10.7%. Il mistero si infittisce; Ismael rivela che tra i film porno portati all’Hotel La Guardia ce ne fosse uno con una minorenne protagonista. Nella stanza c’era la stessa carta da parati azzurra con i capriolo trovata nel buco dove vivevano Ana e Lucia.

Italia 1 – Le Iene Show: provocazioni satiriche e inchieste nel classico e inconfondibile stile delle Iene hanno tenuto compagnia ai telespettatori nella domenica di Italia 1. Il risultato? 2.148.000 di telespettatori sintonizzati e uno share pari al 12,1%.

La 7 – Non è l’arena: con Giletti alla conduzione il format propone una serie di analisi e approfondimenti legati al mondo della cronaca politica. Ieri sera lo share è stato pari al 5,5% con 1.081.000 di telespettatori sintonizzati.