Una 15enne è stata travolta e uccisa da un pirata della strada in provincia di Vicenza

Una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da un’automobile ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita mentre camminava lungo il ciglio della strada. La persona che si trovava alla guida non si sarebbe fermata a soccorrerla e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche. Per il momento non sembrano esserci testimoni.

Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 22 di domenica in via Broggia, una via solitamente poco trafficata. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che non avrebbero assistito all’impatto, ma che hanno trovato il corpo ferito della 15enne sul bordo della strada. Purtroppo, però, la giovane è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi.

Arzignano, 15enne travolta e uccisa da un’automobile

In queste ore le forze dell’ordine stanno provando a risalire all’identità della persona alla guida dell’automobile che ha falciato e ucciso la giovane. Secondo i primi riscontri, se la 15enne fosse stata soccorsa dopo l’impatto si sarebbe potuta salvare. E, invece, il suo corpo martoriato sarebbe stato ritrovato solamente alcuni minuti dopo, rendendo vani i tentativi di soccorso.

La strada poco illuminata e la fuga di chi era alla guida

Il tratto di strada in cui è stata colpita e uccisa la giovane di Arzignano non è molto trafficato ed è poco illuminato. La 15enne, secondo le prime ricostruzioni, era uscita per fare un a breve passeggiata, quando l’automobile l’ha travolta alle spalle senza fermarsi a soccorrerla. Gli inquirenti, vista l’assenza di testimoni, ha già provveduto a isolare le immagini delle telecamere di sorveglianza di alcune abitazioni della zona. Attraverso quei video di spera di risalire all’identità della persona che ha investito la ragazza, senza soccorrerla.

