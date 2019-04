Il social media manager di Salvini e la foto del ministro col kalashnikov nel giorno di Pasqua

Non si va in vacanza, nemmeno nel giorno di Pasqua. Per fare gli auguri ai suoi followers, il social media manager del ministro dell’Interno Matteo Salvini, Luca Morisi, ha scelto una fotografia di dubbio gusto e senz’altro poco adatta al clima pasquale, in una ricorrenza tradizionalmente legata alla pace e ai buoni sentimenti nei confronti delle persone.

Luca Morisi ha pubblicato una foto di Salvini con il kalashnikov

«Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? – ha scritto il social media manger di Salvini – Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano. Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!».

Luca Morisi e il messaggio non proprio di pace

Nella fotografia si vede Matteo Salvini imbracciare un fucile e analizzarlo in maniera molto minuziosa. Bisogna ricordare che, oltre a essere il giorno di Pasqua, oggi è anche il giorno del dolore per la morte di oltre 150 persone in Sri Lanka a causa di una serie di attentati terroristici che hanno coinvolto una serie di chiese nel Paese e una serie di strutture alberghiere.

Inoltre, non manca il riferimento alla campagna elettorale per le elezioni europee, anche in un giorno di festa, anche quando il ministro dell’Interno e leader della Lega ha deciso di prendersi 24 ore di pausa, andando a fare una scampagnata in bicicletta e fermandosi a scattare una fotografia con un ciuchino. Messaggi ai suoi followers, che non hanno mancato di mettere like, commentare e condividere il post di Luca Morisi.