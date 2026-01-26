Dal branding alla performance: l’evoluzione digitale del franchising

Negli ultimi anni il settore del franchising ha vissuto una trasformazione profonda, spinta dall’accelerazione digitale e da un cambiamento evidente nel comportamento dei potenziali affiliati. I franchisor hanno iniziato a rivedere strategie, strumenti e priorità, passando da una comunicazione tradizionale e istituzionale a un approccio sempre più orientato alla performance, alla misurabilità e alla produzione di contenuti di valore.

In questo scenario, la comunicazione digitale non è più un semplice canale di visibilità, ma un vero motore di crescita: influisce sulla reputazione del brand, genera lead qualificati, rafforza il posizionamento e diventa determinante nelle scelte di chi valuta un’opportunità in franchising. Parallelamente, l’aumento della concorrenza e la maturità crescente del pubblico hanno reso indispensabile adottare strategie omnicanale, contenuti autentici, format narrativi moderni e strumenti capaci di integrare marketing, commerciale e customer journey. Per capire come sta evolvendo questo ecosistema abbiamo raccolto il punto di vista di Luca Cortesi di Aprireinfranchising.it

Negli ultimi anni, come avete visto cambiare l’approccio dei franchisor alla pubblicità digitale

Negli ultimi anni abbiamo visto un passaggio progressivo da una comunicazione puramente istituzionale a un approccio più orientato alla lead generation e alla misurabilità dei risultati. I franchisor stanno comprendendo che il digitale non è solo visibilità, ma uno strumento strategico per intercettare potenziali affiliati in fasi diverse del loro percorso decisionale.

Quali sono oggi le leve digitali che un franchisor non può più ignorare

Sito web strutturato per la conversione, contenuti informativi chiari sull’opportunità di franchising, advertising performance-oriented, SEO, social media e strumenti di marketing automation. Tutto deve essere integrato con azione commerciale intensa.

Aprireinfranchising.it rientra a tutti gli effetti nella parte advertising performance-oriented data la misurabilità dei lead generati.

In che modo la comunicazione online influisce sul processo di acquisizione di nuovi affiliati

Influisce in modo determinante. La comunicazione online è spesso il primo punto di contatto tra brand e potenziale franchisee e contribuisce a costruire fiducia, autorevolezza e percezione di solidità del network. Inoltre i prezzi rispetto al cartaceo o ai media tradizionali sono notevolmente piu’ concorrenziali.

I franchisor stanno diventando più consapevoli del valore dei contenuti o prevale ancora un approccio “tradizionale”

La consapevolezza sta crescendo, ma non è ancora uniforme. Accanto a realtà molto evolute, esistono franchisor che continuano a privilegiare una comunicazione autoreferenziale e poco orientata ai reali bisogni informativi degli affiliati.

Quanto pesa oggi la reputazione digitale nella scelta di un potenziale franchisee

Pesa moltissimo. Recensioni, testimonianze, presenza online e coerenza dei messaggi sono elementi che incidono direttamente sulla decisione di approfondire o meno un’opportunità di franchising.

Quali trend digitali stanno impattando maggiormente il mondo del franchising

Personal branding dei fondatori, video brevi, contenuti educativi, uso dei dati per profilare i contatti e maggiore attenzione all’esperienza digitale dell’utente.

State osservando un aumento di investimenti in performance marketing, brand content o community building



I franchisor stanno iniziando a ragionare in ottica omnicanale o il settore è ancora frammentato

C’è un inizio di ragionamento omnicanale, ma il settore rimane in parte frammentato. L’integrazione tra online, fiere, eventi e comunicazione locale è una delle sfide principali.

Quanto conta oggi la produzione di contenuti autentici e continuativi per attrarre nuovi affiliati

Conta moltissimo. I potenziali franchisee cercano trasparenza, casi reali e informazioni concrete. La continuità nella produzione di contenuti rafforza credibilità e fiducia.

Vedete un’evoluzione verso format narrativi più moderni (video brevi, creator, storytelling)

Sì, soprattutto nei network più strutturati. Il video breve e lo storytelling stanno diventando strumenti centrali per raccontare il modello di business e la vita reale della rete.

Quali sono le difficoltà più frequenti che un franchisee incontra nella gestione del digitale

Mancanza di competenze, poco tempo da dedicare alla comunicazione e difficoltà nel mantenere coerenza con il brand centrale.

Quanto è complesso mantenere coerenza di brand quando ogni punto vendita comunica in autonomia

È molto complesso senza linee guida chiare, materiali condivisi e strumenti centralizzati. Il rischio di disallineamento è alto.

I franchisee hanno strumenti adeguati per produrre contenuti o dipendono totalmente dalla casa madre

Nella maggior parte dei casi dipendono ancora dalla casa madre, anche se stanno emergendo modelli ibridi con toolkit e format replicabili.

La formazione digitale è un tema sentito o ancora sottovalutato

È ancora sottovalutato, ma sta diventando un tema sempre più sentito soprattutto nei network in fase di espansione.

Quali errori ricorrenti vedete nella comunicazione locale dei punti vendita

Messaggi non coerenti con il brand, contenuti improvvisati, uso scorretto dei social e mancanza di una strategia di lungo periodo.

Avete osservato franchisor che hanno utilizzato il crowdfunding per espandersi

Sì, in particolare in settori innovativi o ad alta componente valoriale. È uno strumento ancora di nicchia ma in crescita.

Quali modelli di raccolta funzionano meglio nel settore

Equity crowdfunding e modelli ibridi che uniscono investimento e coinvolgimento diretto della community.

Il crowdfunding può diventare un acceleratore per nuovi format in franchising

Sì, soprattutto per testare nuovi concept e validare il mercato prima di una scalabilità più ampia.

Quali caratteristiche deve avere un brand per essere “finanziabile” dalla community

Chiarezza del progetto, trasparenza, forte identità, capacità di raccontare una visione e un modello sostenibile nel tempo.

A livello creativo, quali cambiamenti state osservando nei materiali e nei format utilizzati dai franchisor

Più attenzione al visual, meno materiali statici e più contenuti dinamici, modulari e adattabili ai diversi canali.

I franchisor sono pronti a collaborare con creator e talent o c’è ancora diffidenza

C’è ancora una certa diffidenza, ma i casi di successo stanno accelerando l’apertura verso queste collaborazioni.

Quali format performano meglio per attrarre nuovi affiliati

Landing page dedicate, video di presentazione del modello, testimonianze di affiliati e contenuti educational.

Nel settore turistico-ricettivo state osservando un aumento di richieste di franchising

Sì, soprattutto dopo la ripresa del turismo. Cresce l’interesse per modelli strutturati e replicabili.

Quali sono le categorie più dinamiche:

Noleggio, servizi alla persona, ristorazione. Qui si esprime la maggiore innovazione al cliente.

Quanto è importante per un franchisor avere contenuti professionali, replicabili e coerenti su tutti i punti vendita

È fondamentale. La coerenza dei contenuti rafforza il brand e semplifica il lavoro dei franchisee.

Quali caratteristiche dovrebbe avere un partner ideale per supportare la comunicazione digitale di un network in crescita

Conoscenza specifica del franchising, visione strategica, capacità di lavorare su scala e attenzione costante ai risultati.

La vera sfida, oggi, non è adottare nuovi strumenti, ma saperli integrare in un modello di crescita sostenibile, replicabile e allineato ai bisogni reali di chi valuta un’opportunità in franchising.