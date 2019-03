Matteo Salvini parla di un mercantile dirottato dai migranti a largo della Libia

Il ministro parla di pirateria e dice che non entreranno mai in acque italiane

Durante la sua conferenza stampa al Viminale, Matteo Salvini ha annunciato che nel bel mezzo del Mediterraneo è in corso un probabile dirottamento da parte di alcuni migranti. Questi uomini e donne, secondo le informazioni frastagliate rilanciate dal ministro dell’Interno, avrebbero preso il controllo del mercantile che li aveva soccorsi a largo della Libia e ora puntano verso Nord. Secondo il leader della Lega il loro obiettivo è l’approdo sulle coste di Malta o a Lampedusa.

«C’è in corso un’ipotesi di dirottamento di un mercantile che stava arrivando in Libia dopo aver soccorso migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando al Viminale -. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale». Da Malta, al momento, non arrivano altre notizie a conferma dell’ipotesi lanciata dal ministro dell’Interno.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)