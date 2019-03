Alfonso Signorini conferma l’indiscrezione sul nuovo amore di Matteo Salvini. Il giornalista pubblica su Instagram la foto della prossima copertina di «Chi» dove vengono ritratti per la prima volta insieme il vicepremier e la figlia di Verdini. È la prima apparizione “ufficiale” del leader Lega insieme ad una fidanzata dopo la fine della storia con Elisa Isoardi.

Matteo Salvini paparazzato per mano con Francesca Verdini

Sorridenti, per mano, a spasso in una strada deserta nella sera. Sono Matteo Salvini e Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Denis Verdini. Lo scatto esclusivo del magazine «Chi» diretto da Alfonso Signorini conferma le voci di corridoio che giravano già da qualche giorno. Il vicepremier aveva scherzato con i giornalisti a Cernobbio dicendo che al prossimo vertice europeo di Parigi «Magari andiamo in due». Immeditamente i fan del gossip si erano scatenati alla ricerca del suo nuovo amore. L’ipotesi della giovane Francesca era stata lanciata da Dagospia, ed è ora confermata dallo scatto fotografico. La 26enne era stata vista insieme a Matteo Salvini cenare al ristorante PaStation, a Campo Marzio, di proprietà del fratello Tommaso Verdini. In più il suo profilo Instagram, saggiamente messo come privato, è stato uno degli ultimi a ricevere il follow di Matteo Salvini. Un privilegio riservato a pochissimi, e che aveva indirizzato i fan del leader del Carroccio sulla giusta strada. Sul web ora è partita la caccia alle informazioni sulla nuova first lady verde: 26 anni, laureata in economia alla Luiss, mentre studiava ha collaborato con «Ciak» scrivendo alcuni articoli e occasionalmente faceva la hostess presso alcuni eventi. Ha anche collaborato con AdLib, una società argentina legata al mondo dell’arte, ma pare che il suo sogno sia diventare una produttrice cinematografica.

(Credits immagine di copertina: Instagram alfosignorini)