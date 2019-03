Fridays for Future, la marcia sul clima degli studenti sulle note di Bella Ciao

Sta diventando virale la versione di Bella Ciao in inglese che ha come tema il cambiamento climatico. Il video è stato realizzato nel settembre del 2012, in Belgio, in occasione dell’evento Sing for the climate, manifestazione ambientalista analoga a quella del 15 marzo, a cui parteciparono quasi 400mila persone. Ora, in occasione delle giornate per il cambiamento climatico, è tornata in auge ed è diventata virale.

Fridays for Future, sulle note di Bella Ciao

Nella giornata di oggi, il Fridays for Future, sono 123 i Paesi del mondo in cui le giovani generazioni scendono in piazza per contrastare il cambiamento climatico. In Italia sono previste manifestazioni in tutta la penisola, da Milano a Roma, e in questo momento stanno scendendo in piazza decine di migliaia di persone.

Sull’esempio lanciato da Greta Thunberg, migliaia di ragazzi italiani sono scesi in piazza per manifestare e per dare un forte segnale alle generazioni che li hanno preceduti e che, attualmente, sono responsabili della politica e delle istituzioni a livello mondiale. Sono previste ben 2052 manifestazioni in altrettante città ai quattro angoli del pianeta, per un movimento di piazza davvero clamoroso: da tempo non si vedeva così tanta attenzione per le tematiche ambientaliste.

L’Italia è il Paese più attivo tra quelli che sono stati coinvolti nelle manifestazioni: infatti, sono stati ben 235 i raduni organizzati nelle piazze della Penisola. Grandi numeri nella partecipazione anche a Milano e a Roma, dove diverse personalità della politica italiana sono scese in piazza accanto agli studenti.

Saranno l’ambiente e la difesa del futuro la molla per ridare fiato alla mobilitazione politica? I più giovani ci credono, e oggi lo stanno dimostrando #climatechange #ClimateAction #climatestrike pic.twitter.com/Lh0zGVkVx8 — Rivista il Mulino (@rivistailmulino) 15 marzo 2019

FOTO: ANSA/PRONESTI