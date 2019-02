Lady Gaga non si sposa più

Dopo i pettegolezzi è arrivata la conferma ufficiale: Lady Gaga e Christian Carino non si sposano più. I due sarebbero dovuti convolare a nozze questa estate, e avevano scelto Venezia per conronare il loro amore. Qualcosa però è andato storto. E secondo i pettegolezzi, quel qualcosa ha il nome di Bradley Cooper.

Lady Gaga non sposa più Christian Carino: «Semplicemente non ha funzionato»

«Semplicemente non ha funzionato». Lady Gaga commenta con poche parole la rottura del fidanzamento con il suo talent agent Christian Carino. Parlando con People un suo portavoce ha spiegato che «le relazioni a volte finiscono. Non c’è alcun dramma dietro». I due avevano ufficializzato la loro relazione lo scorso ottobre, ma pare che i sentimenti dei due avessero superato il limite professionale gia a febbraio 2017. Lady Gaga era però appena uscita da una relazione con Taylor Kinney, ed essendo Carino il suo talent agent, hanno probabilmente preferito aspettare un po’. Durante il suo intervento al gala della 25esima edizione di Women in Hollywood, la cantante 32enne ha pubblicamente ringraziato Carino, presentando il 50enne come «Christian, il mio fidanzato». Ma le voci su una separazione circolavano da qualche mese. A insospettire gli amanti del gossip è stato il fatto che Lady Gaga non ha menzionato il fidanzato nel suo discorso di ringraziamento per il Grammy Awards, senza contare che si era presentata alla cerimonia da sola e senza anello al dito. In più, nel giorno di San Valentino, non era apparso nessun post sui suoi profili dei social network insieme al fidanzato.

Salta il matrimonio di Lady Gaga, le speculazioni su Bradley Cooper

Chissà quale il motivo dietro la loro rottura. Forse la carriera, forse davvero non ha funzionato, come succede a migliaia di persone nel mondo dentro e fuori lo star System. Le malelingue però incolpano Bradley Cooper: alcuni sostengono che uno dei due tatuaggi che Lady Gaga si è fatta a San Valentino sia proprio dedicato all’attore e regista di A Star Is Born, che ha firmato il debutto cinematografico della cantante. I due hanno sicuramente mostrato una grande alchimia sul grande schermo, restituendo con grande passione l’amore tra i loro due personaggi. Ma l’amore in realtà, si ferma alla recitazione. I due sono infatti in buoni rapporti, e durante la promozione del film non mancano di sorridersi e complimentarsi l’un l’altro. Bradley Cooper però è felicemente impegnato con la modella Irina Shayk, e non sembrano esserci segni di crisi. Cooper durante il discorso di accettazione del premio BAFTA proprio per A Star Is Born aveva ringraziato i musicisti, ma aveva dedicato un ringraziamento speciale «sopratutto a Irina, per aver sopportato tutta la musica che ho cercato di fare nel seminterrato di casa nostra per un lungo anno. Grazie mille. Grazie». Inoltre, si vocifera che i due si siano sposati in segreto a gennaio di quest’anno e che vogliano avere un secondo figlio entro il 2019.

(credits imamgine di copertina: Instagram Christian Carino)