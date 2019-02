Mamhood vince Sanremo 2019: Salvini è perplesso, i social lo insultano

Non l’ha presa benissimo. Matteo Salvini chiude il festival di Sanremo 2019, che è stato quello delle polemiche tra la politica e la direzione artistica di Claudio Baglioni, con un commento perplesso sul vincitore finale, ovvero il giovane Mahmood che ha prima superato la selezione di dicembre delle nuove proposte e poi ha sbaragliato – a sorpresa – la concorrenza dei big sul palco dell’Ariston con il suo brano Soldi.

Tra i primi a commentare la decisione data dalla somma del televoto, della giuria popolare e di quella di qualità c’è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini che si era già detto contrariato dalla presa di posizione di Claudio Baglioni che, alla vigilia del Festival, aveva preso le difese dei migranti della Sea Watch bloccati in mare.

Il commento del vicepremier sulla vittoria di Mahmood non lascia molto spazio all’immaginazione. Anche perché seguito immediatamente dal dubbio sul fatto che Soldi sia effettivamente la canzone «italiana» più bella. Il ministro lo ha voluto sottolineare nel suo tweet. Mahmood, madre sarda e padre egiziano, è nato nel 1992: fa parte di quella generazione che ha sperimentato l’integrazione tra due mondi diversi (quello occidentale della Sardegna e quello delle origini paterne, che affondano nella terra delle piramidi e dei Faraoni). Insomma, non proprio il vincitore ideale per un Salvini che non fa mistero di prefenire una sovranistica italianità.

Non è un caso che, nei minuti immediatamente successivi alla vittoria di Mahmood, sui social network era tutto un pullulare di messaggi indirizzati al vicepremier: «Mahmood ha vinto Sanremo, una flebo per Salvini» – hanno scritto su Facebook, ma è sotto al tweet del leader della Lega che c’è stato un vero e proprio fiorire di commenti sarcastici nei confronti di Salvini:

non parlava dei 49 milioni stai sereno! pic.twitter.com/WcmSDdt5JJ — centocelle nightmare 🏳️‍🌈🇪🇺 (@Fab3Eu) 10 febbraio 2019

Che stai a rosicá Matteo! Bacioni e soldi for you ❤️ — Benedetta. (@benedettapASR) 10 febbraio 2019

Mamma mia quanto godo. Un egiziano omosessuale che vince MERITATAMENTE il festival di Sanremo. Quanto ti deve far male mamma mia. — Marcello D’Antonio (@marcellobalu96) 10 febbraio 2019

Su Instagram anche Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini, ha voluto celebrare la vittoria di Mahmood con toni decisamente diversi rispetto a quelli usati dal suo ex compagno: «Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo – ha scritto la conduttrice della Prova del Cuoco -. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza».

Mahmood ha superato a sorpresa Ultimo e Il Volo (rispettivamente secondo e terzi) nella classifica finale. Polemiche e proteste di tutto il teatro Ariston per l’esclusione dalla terna dei finalisti di Loredana Bertè, che ha chiuso il suo Sanremo 2019 in quarta posizione.