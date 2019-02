La Lega rompe con il M5S anche sulla crisi in Venezuela

Posizione in contrasto con il M5S che prosegue chiedendo la non ingerenza

Il gioco delle parti all’interno della maggioranza prosegue anche a livello internazionale. La Lega, infatti, ha deciso di andare contro il diktat di non ingerenza voluto dal Movimento 5 Stelle sulla crisi in Venezuela e schierarsi decisamente contro il presidente Nicolas Maduro. Tra i grillini, però, c’è chi come Alessandro Di Battista che ribadisce l’importanza di avere il coraggio di non schierarsi e non prendere nessuna decisione e lasciare il popolo venezuelano libero di fare le proprie scelte.

«Maduro è uno degli ultimi dittatori di sinistra rimasti in giro, che governa con la forza e affama il suo popolo. L’auspicio sono libere elezioni il prima possibile». Questa è la linea condivisa dalla Lega sulla crisi in Venezuela. Un richiamo al voto che strizza l’occhio all’autoproclamatosi presidente Juan Guaidó, non in linea con quanto continuano a dichiarare da diversi giorni i vertici del Movimento 5 Stelle.

Lega e M5S si spaccano sul Venezuela

E le differenze diventano ancora più evidenti leggendo le parole di Alessandro Di Battista sulla crisi venezuelana. «La quantità di ‘democrazia’ che si vuole esportare in un paese è sempre direttamente proporzionale alla quantità di petrolio lì presente – scrive l’ex deputato M5S -. Se il Venezuela non avesse la prima riserva di petrolio al mondo oggi nessuno si interesserebbe ai diritti del suo popolo. Ci vuole coraggio a mantenere una posizione neutrale in questo momento, lo so. L’Italia non è abituata a farlo. Ci siamo sempre accodati in modo vile agli esportatori di democrazia».

Di Battista chiede la non ingerenza

«L’abbiamo fatto in Iraq, in Afghanistan, in Libia – aggiunge Di Battista -. Oggi i pavidi di allora piangono lacrime di coccodrillo come fa Junker rispetto alla Grecia. Se avessimo mantenuto una posizione neutrale nel 2011 la Libia non sarebbe diventata l’inferno che è oggi. Il mondo è spaccato in due. Da una parte Russia e Cina sostengono Maduro. Dall’altra Trump ha dichiarato che l’intervento militare è un’opzione». Poi l’attacco all’Europa: «Poi c’è l’Unione Europea incapace di comprendere che la linea del dialogo tra governo e opposizioni suggerita da Messico e Uruguay andrebbe sostenuta nell’interesse dell’Europa stessa oltre che del popolo venezuelano».

Cosa fare, quindi? «Suggerisco coraggio e lungimiranza e soprattutto una difesa sostanziale dell’art.11 della nostra Costituzione – conclude l’ex deputato -. Perché le guerre vanno ripudiate il giorno prima che scoppino, farlo il giorno dopo è troppo facile».

(foto di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO)