Forza Italia salverà Salvini dall’autorizzazione a procedere

Nel momento del bisogno gli amici si fanno trovare pronti. E Forza Italia è pronta a salvare Matteo Salvini dall’autorizzazione a procedere nei suoi confronti appena richiesta da tre magistrati del Tribunale dei Ministri per sequestro di persona aggravato, per la vicenda della nave Diciotti. La pena prevista è dai 3 ai 15 anni. Ma il ministro probabilmente eviterà il processo.

Forza Italia e Fdi con Salvini contro l’autorizzazione a procedere

In un’intervista al Corriere della Sera il vice presidente del gruppo azzurro a Palazzo Madama, Lucio Malan, che è anche capogruppo nella giunta per l’immunità, dichiara: «Il gruppo sarà compatto. Ipotizzare oggi il processo a Salvini è come se il Sudtirol Volkspartei vincesse le prossime elezioni. Fantapolitica. Basta pensare che in Giunta per l’immunità il senatore del Cinque Stelle Giarrusso ha esternato stupore e disappunto di fronte alla decisione del tribunale». «Leggeremo le 50 pagine di relazione – è la premessa di Malan –, ma non mi risulta che Salvini abbia delegato alcun funzionario con minacce a fare alcunché. Non è andato lì ad impedire alle persone di scendere…». E ancora: «Mi sembra scontato che quello di Salvini sia stato un atto nell’esercizio delle funzioni ministeriali».

Ma la votazione sull’autorizzazione a procedere sarà ad alta tensione anche nel Movimento 5 Stelle. Nel gruppo pentastellato a Palazzo Madama, che già ha avuto delle fratture sul decreto Salvini, c’è chi chiede un voto libero, senza vincoli di maggioranza. Per il leader della Lega sembrano comunque non esserci rischi visto che, come Forza Italia, anche Fratelli d’Italia ha garantito il proprio sostegno e i 5 Stelle sembrano aver abbandonato la vecchia linea che si opponeva all’immunità parlamentare senza se e senza ma. Giorgia Meloni parla di «indagine fuori dal mondo». Il problema, per il ministro dell’Interno, è soprattutto politico.

(Foto di copertina da archivio Ansa: Salvini e Berlusconi. Credit immagine: ANSA / ETTORE FERRARI)