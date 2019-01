Il calo dell’affluenza è uno dei segnali più chiari di disinteresse dei cittadini per la politica o di sfiducia nei confronti di partiti e candidati. Il dato che arriva dalle elezioni suppletive che si sono svolte domenica 20 gennaio in otto Comuni della provincia di Cagliari, compresa la città capoluogo, è davvero sensazionale. Durante la giornata, quindi fino alle ore 23, dal mattino fino alla chiusura dei seggi, si è recato alle urne solo il 15,5% degli aventi diritto al voto.

Risultati elezioni suppletive a Cagliari, affluenza crollata al 15,5%

Fino alle ore 12, nelle 305 sezioni elettorali, aveva votato appena il 4,4% dei cittadini, poco più di 11mila elettori su oltre 251mila chiamati alle urne. Alle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 alla stessa ora era andato ai seggi il 19,3% degli aventi diritto al voto. Il dato è rimasto basso per tutto il giorno. Il 15,5% delle ore 23 significa che l’affluenza è crollata di circa 52 punti, precisamente 51,7 punti, rispetto al 67,2% registrato undici mesi prima. Ovviamente va ricordato che ieri si votava solo in un collegio uninominale e non in tutta la Sardegna e in tutto il Paese come il 4 marzo scorso.

Si è votato per eleggere un nuovo deputato per il seggio lasciato libero dal velista Andrea Mura, alle Politiche 2018 eletto con il M5S e successivamente espulso dal Movimento dopo le polemiche sulle sue numerose assenze a Montecitorio.

Il centrosinistra batte il M5S, il seggio della Camera al giornalista Frailis

Il successo è andato al candidato del centrosinistra, il giornalista Andrea Frailis, 62 anni, storico anchorman della tv del Gruppo Unione Sarda, appoggiato da Pd e altre formazioni, che si è imposto su tre sfidanti per il seggio della Camera. Frailis ha battuto il candidato del Movimento 5 Stelle Luca Caschili, 46enne ingegnere ambientale, la candidata del centrodestra, con la ritrovata alleanza tra Lega e Forza Italia, Daniela Noli, 42 ani, e infine il candidato di CasaPound Enrico Balletto, 45 anni.

È stato Caschili in qualche modo ad ‘ufficializzare’ la vottoria del candidato di Pd e centrosinistra. Su Facebook, a circa un’ora e mezza dalla chiusura dei seggi, il 5 Stelle ha scritto: «Ho appena chiamato Andrea Frailis, complimentandomi per la sua vittoria alle elezioni suppletive. Anche se i dati non sono ancora definitivi, ad un’ora e mezza dalla chiusura delle urne il risultato appare già chiaro». E ancora: «Ci sarà tempo per commentare ed analizzare questo esito che offre tanti spunti di riflessione. Da subito però voglio ringraziare tutti gli elettori che mi hanno votato e hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. È stato un mese molto bello e coinvolgente, durante il quale ho potuto toccare con mano l’entusiasmo di tanti cittadini che mi hanno sostenuto. Grazie ancora a tutti».

I dati definitivi

A scrutinio concluso in 305 sezioni su 305, Andrea Frailis, candidato di Progressisti di Sardegna, è arrivato al 40,46% dei voti. Invece Luca Caschili, in corsa per il M5S, si è fermato al 28,92%. Poi Daniela Noli, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha ottenuto il 27,80% dei consensi. Enrico Balletto, di Casapound, infine, ha ottenuto il 2,81%.

Si è votato nei comuni di Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Sinnai, Burcei e Villasimius.

L’esultanza del Pd

Per l’elezione di Frailis hanno prontamente manifestato la propria soddisfazione alcuni esponenti del Pd. Il presidente e deputato Matteo Orfini su Twitter ha commentato: «Il centrosinistra vince le suppletive nel collegio di Cagliari. Complimenti ad Andrea Frailis, a tutta la coalizione e al Pd della Sardegna». «Abbiamo vinto il collegio di Cagliari! Benvenuto al nuovo collega Andrea Frailis», ha twittato invece la deputata Alessia Morani.

