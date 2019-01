Roma, spari davanti a un asilo nido: un 34enne ferito a colpi di pistola, è grave

Spari davanti a un asilo nido alla periferia di Roma. Un uomo di 34 anni è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. È accaduto in mattinata, intorno alle 8.50, precisamente in via Castiglion Fibocchi, alla Magliana. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia stato affiancato da uno scooter da cui hanno sparato.

Il 34enne ferito è stato trasportato all’ospedale San Camillo in gravi condizioni, in codice rosso. Come ricostruito dagli investigatori, l’uomo, che ha precedenti, aveva appena lasciato i figli a scuola. Dopo essere risalito in auto è stato affiancato da uno scooter e una persona a volto coperto ha sparato alcuni colpi centrandolo alla testa. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

(Immagine di copertina da Google Street View: il luogo degli spari, via Castiglion Fibocchi alla Magliana a Roma)