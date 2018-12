Giuseppe Conte paragona i pensionati all’avaro di Molière

Durante la conferenza stampa il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha minimizzato quegli euro in più o in meno che finiranno nelle tasche dei pensionati con la nuova manovra. «Sarà quasi impercettibile, non sto a farvi i conti ma parliamo di qualche euro al mese» ha dichiarato il premier ai giornalisti concludendo «detto sinceramente ,insomma, forse neppure l’avaro di Moliere se ne accorgerebbe». Il riferimento è al taglio delle rivalutazioni degli assegni pensionistici incluso nel maxiemendamento. «Ancora una volta siamo il bancomat del Governo – hanno commentato da Firenze i sindacalisti Cgil, Cisl e Uil – Ma stavolta i pensionati non ci stanno».

Giuseppe Conte e i tagli agli aumenti, i sindacati in rivolta: «Non siamo il bancomat dello Stato»

Dal primo gennaio 2019 gli assegni, che ogni anno crescono adeguandosi all’aumento dell’inflazione, verranno adeguati all’1,1%. Per Uil il blocco ripetuto nel tempo della rivalutazione «è incostituzionale come più volte riconosciuto dall’Alta Corte. La maggioranza dei pensionati italiani riceve Pensioni dove anche il taglio di pochi euro è iniquo ed ingiusto». A rincarare la dose è il segretario generale Uil Pensionati, Romano Bellissima, che risponde alla frase del premier dicendo che «se l’avaro di Moliére guadagnasse quanto guadagna oggi il Presidente del Consiglio Conte non farebbe di certo caso a qualche euro in meno al mese»

Il maxiemendamento della Legge di Bilancio prevede uno schema di indicizzazione che mantiene come piene al 100% solo le pensioni fino a tre volte il minimo. Ad essere colpite saranno quindi le pensioni sopra i 1522 euro lordi, con una decurtazione degli aumenti che va da 47 al 97%. In questo modo le pensioni minime subiranno una variazione da 507,41 euro a 513 euro, mentre l’assegno sociale passerà da 453 euro a 458 euro.

Giuseppe Conte paragona i pensionati all’avaro di Moliére, l’attacco sui social e la difesa dei 5 stelle

«Se ne accorgeranno invece perché oltre alle riduzioni su pensione, ci saranno aumenti di tasse locali, tickets e l’aiuto per nipoti a cui il governo di bugiardi aveva promesso un reddito che non arriverà» ha twittato il vicepresidente della Camera Ettore Rosato pubblicando sul suo profilo il video con l’estratto del discorso di Conte. Sulla stessa linea anche Matteo Renzi che sempre su twitter scrive che «la battuta di Conte contro i pensionati ricorda molto le brioches di Maria Antonietta».

Conte insulta i pensionati: “nemmeno l’avaro di Molière si accorgerebbe…”. Se ne accorgeranno invece perché oltre alle riduzioni su pensione, ci saranno aumenti di tasse locali, tickets e l'aiuto per nipoti a cui il governo di bugiardi aveva promesso un reddito che non arriverà pic.twitter.com/wBCTl62xy9 — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) December 28, 2018

Agli attacchi lanciati dai sindacati dei pensionati si aggiunge anche la voce di Licia Ronzulli (Forza Italia) secondo cui «sentire il premier Conte irridere i pensionati, non quelli d’oro ma quelli che percepiscono Pensioni modeste frutto del lavoro di tutta una vita, è davvero disdicevole».Il premier però risponde: «I sindacati protestino pure liberamente, ma non mi sembra che abbiamo attentato ai trattamenti pensionistici, abbiamo operato con molto discernimento una redistribuzione». In difesa dei nuovi criteri anche i deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Bilancio, che in una nota del portavoce hanno detto la loro sulla polemica delle ultime ore. «Dov’erano i sindacati quando i precedenti governi votavano leggi come la Fornero? » si legge «Forse andavano a braccetto proprio con quegli stessi partiti che facevano scempio dei diritti dei lavoratori, mentre oggi insorgono per una misura – l’indicizzazione delle pensioni all’inflazione – che aumenta, tra le altre, tutte le pensioni fino a 1.522,26 euro lordi, che sono il 41% del totale, almeno all’aumentare dei prezzi». Dalla commissione a 5 stelle arriva anche un invito a guardare la manovra nel suo complesso: « Nel frattempo fanno finta di non vedere Quota 100 e l’aumento delle pensioni minime (comprese quelle di invalidità) per chi vive sotto la soglia di povertà». Questa indifferenza viene definita dai pentastellati come una «malafede» che «ha stancato gli italiani. Adesso avanti con una manovra che combatte le diseguaglianze e favorisce la crescita economica».

(credits immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)