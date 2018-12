Antonio Megalizzi, Fix You dei Coldplay al funerale a Trento | VIDEO

Commozione in città

Una sua amica, cantante italo-americana, si è esibita sulle note di Angels e Fix You

Un momento di una commozione molto intensa ai funerali di Antonio Megalizzi a Trento. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di altri rappresentanti delle istituzioni e della politica, la messa è stata celebrata alle 14.30 nella cattedrale di Trento. Fino alle 12.30, nella chiesa di Cristo Re, era stata aperta la camera ardente, per permettere alle centinaia di persone accorse di rendere omaggio alla salma del 28enne morto in seguito all’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre scorso.

Funerale Megalizzi, Fix You dei Coldplay

Trento è una città in lutto. Nel corso della giornata dedicata ad Antonio Megalizzi, sono stati eseguiti dei brani musicali. Particolarmente toccante il momento dell’esibizione della cantante italo-americana Mia De Luca, amica di Antonio, giunta dagli Stati Uniti per ricordarlo con due dei suoi brani più amati: Angels di Robbie Williams e Fix you dei Coldplay.

Le immagini di Giornalettismo mostrano uno di questi momenti. Al termine della funzione funebre officiata dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e concelebrata da don Marco Saiani (vicario generale), don Mauro Leonardelli (parroco di Cristo Re), monsignor Lodovico Maule (decano del Capitolo della cattedrale), don Andrea Decarli (parroco del Duomo) e don Francesco Viganò (viceparroco di Cristo Re), gli studenti del Conservatorio di Trento eseguiranno l’Inno alla Gioia, inno ufficiale dell’Unione europea, quell’idea in cui Antonio aveva tanto creduto, quell’istituzione presso la quale svolgeva il suo servizio d’informazione per una rete di radio universitarie.

Trento, una città in lutto per Antonio Megalizzi

Nella sua città, intanto, si moltiplicano le iniziative in memoria di Antonio Megalizzi. La Scuola materna di Cristo Re, che aveva frequentato da bambino, ha deciso di dedicare ad Antonio la recita natalizia in programma domani, mentre i suoi colleghi di università – sempre nella giornata di domani – organizzeranno una fiaccolata.

