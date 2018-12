Il Mondo di Patty: continuano le denunce di molestie. Ora parla Brenda Asnicar

L'attore in questione, su cui non è stato fatto il nome, voleva "sverginarla"

Dopo la denuncia di violenza sessuale che ha subito Thelma Fardin, una delle attrici de Il Mondo di Patty, i media sudamericani in queste ore si stanno concentrando sulle dichiarazioni che la collega Brenda Asnicar fece qualche mese fa. Secondo quanto ricostruisce BitchyF Brenda, alias, Antonella in Il Mondo di Patty, ha detto di aver ricevuto delle avances da un attore adulto, molto più grande di lei. Avances volgari: l’attore in questione era interessato a “sverginarla”.

“Lui mi voleva. […]C’era un attore che mi disse che voleva sverginarmi e io avevo solo 16 anni. Voleva farlo davvero. Lui era un bell’uomo e la cosa mi sembrava quasi un complimento all’inizio. Poi ho capito che non lo era e ho detto di no. Noi donne già quando siamo ragazze vogliamo sentirci desiderate ed apprezziamo i complimenti, ma di sicuro gli uomini più grandi non hanno il diritto di andare oltre. Ci sono personaggi che credono di avere il diritto di poter dire e fare tutto. Adesso che ho 27 anni mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi detto di no a quell’attore molto più grande di me”

Brenda Asnicar non ha fatto nomi e ha espresso solidarietà a Thelma Fardin:

“Io sono in Colombia in questo momento, che il dolore non poterti accompagnare oggi. Con te vicino e lontano allo stesso tempo. Forza! #MiraComoNosPonemos. Non abbiate paura, parlate”.

(foto da Brenda Asnicar/Fb)