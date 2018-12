Oliviero Toscani ancora contro Salvini: «Un pistolotto cicciottello a cui puzza il fiato»

Aveva giurato di non insultare più i politici, ma non si può arginare un desiderio così ardente. E così Oliviero Toscani, nel giro di pochi minuti, non mantiene la promessa e torna ad attaccare Matteo Salvini. Intervenuto telefonicamente questa mattina nella trasmissione Circo Massimo, su Radio Capital, il fotografo ha chiesto scusa a Giorgia Meloni – definita solo qualche giorno fa «brutta, volgare, ritardata e fastidiosa» -, prima di tornare a parlare del leader della Lega.

Oliviero Toscani era partito motivando le sue scelte dialettiche e linguistiche: «Io uso quattro parole ritenute volgari, ma i politici bestemmiano la morale del cittadino quando parlano di immigrazione ma anche di lavoro. Anche la Meloni bestemmia. Si parla di bestemmia laica, ovviamente». Poi, l’attacco a Matteo Salvini, facendo riferimento alla discussione tra il leader della Lega e il procuratore di Torino sulla mafia nigeriana: «Apre la bocca e gli puzza il fiato quando parla. Gli attacchi a Spataro non sono bestemmie?».

Oliviero Toscani ce l’ha con la silhouette (e con l’alito) di Salvini

Ma non è finita qui. A fine agosto, Oliviero Toscani aveva detto di voler fotografare Matteo Salvini, un po’ come fatto dal padre che immortalò Benito Mussolini a piazzale Loreto. Una dichiarazione forte che non lasciò indifferente lo stesso ministro dell’Interno. Ora, il fotografo parla ancora del leader della Lega, facendo riferimento alla sua silhouette: «Ho detto che l’avrei fotografato, ma non mi ha risposto. Gli farei un ritratto migliore di quello che è andato sulla copertina di Time: lì è un mostro, truce. C’ha la faccia da pistolotto, cicciottello, di periferia. Non ha una faccia di classe, come ad esempio Macron, che fisicamente ha un’altra classe. La faccia racconta la personalità».

Meglio Laura Boldrini di Elisa Isoardi

Se poi dovesse scegliere una donna da fotografare – dopo il servizio su Maxim con protagonista Maria Elena Boschi -, il suo obiettivo non si fermerebbe su Elisa Isoardi, ex fidanzata di Matteo Salvini: «Non è il mio tipo di donna da fotografare: è solamente estetica, ha la solita faccia da televisione. Invece la Boldrini, con quella faccia truce e un po’ incazzata, è più interessante, contiene più problematiche sociali».

