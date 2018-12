Cosa chiedeva al M5S Matteo Dall’Osso, il deputato disabile «umiliato» e passato a Forza Italia

Cosa chiedeva per i disabili al Movimento 5 Stelle Matteo Dall’Osso, il deputato malato di sla che ha annunciato il suo passaggio dal gruppo pentastellato a Forza Italia, e che dice di essere stato «usato», «preso in giro», e in parte «umiliato», dai suoi colleghi? La definitiva rottura con il M5S è arrivata sugli emendamenti alla manovra finanziaria in questi giorni all’esame delle commissioni e delle aule parlamentari. Come ha spiegato lo stesso parlamentare in un’intervista al Giornale, sono stati gli stessi 5 Stelle a decidere la bocciatura delle sue proposte di modifica alla legge, a non accompagnarlo nella battaglia per la tutela dei disabili. Nella seduta di martedì 4 dicembre, in particolare, in Commissione Bilancio della Camera è stato respinto un emendamento che potenziava il fondo per le persone con disabilità. La motivazione ufficiale della bocciatura è la più frequente: coperture finanziarie insufficienti. Ma secondo Dall’Osso non sarebbe stato difficile trovare le risorse: «Parliamo di 10 milioni di euro per tre anni considerato che Roma da sola soffre una mancanza di 2 milioni solo per quest’anno a causa di permessi per falsi invalidi».

L’appello di Dall’Osso ai colleghi di M5S e Lega sulla tutela dei disabili

In due video pubblicati sulla sua pagina Facebook, si vede Dall’Osso che interviene in Commissione e si sfoga per la bocciatura di emendamento su «riforme volte ad agevolare la circolazione delle persone con disabilità», per rivedere e unificare le banche dati delle vetture e permessi di accesso delle zone ztl delle città. «Le persone con disabilità – ha affermato il deputato ai colleghi – che viaggiano con la loro auto sono persone. La Lega si è spesa, il Movimento si è speso per le persone con disabilità, io sono persona con disabilità, e ora si dà parere contrario a questo emendamento. È stato firmato da tutti tranne che da M5S e Lega. È incredibile come sia possibile, incredibile. Siamo stati eletti non il motto ‘Nessuno deve rimanere indietro’. Io preferisco avere un rimpianto che non un rimorso: faccio appello a tutti voi».

«Io non ho scelto di essere disabile, non lasciatemi solo»

E ancora: «Io non ho scelto di essere disabile. Io ho preso quello che ha avuto, così come gli altri disabili. Noi non abbiamo nessuna colpa: è per questo che invito il governo a ripensarci e a spiegarmi perché vuol votare contro. I soldi ci sono. È incredibile come si possa essere contrari. Faccio appello a ciascun deputato». Un appello che evidentemente non è stato raccolto dalla maggioranza. Che ha scelto altre priorità. «È impossibile come si possa dare contributi ai cittadini che non lavorano e non pensare a chi non può lavorare», aveva detto Dall’Osso. «Faccio notare tutte queste incongruenze, non lasciatemi solo».

(Foto da archivio Ansa: Matteo Dall’Osso fuori da Montecitorio. Credit immagine: ANSA / GIUSEPPE LAMI)