Pamela Anderson contro Salvini: offre la sua ricetta per una sinistra moderna

Ecco un’altra possibile candidata per le primarie del Partito Democratico. Pamela Anderson offre il suo contributo al tentativo di ricostruire una sinistra europea. E, nel farlo, si scaglia contro Matteo Salvini. Secondo l’attrice, lui ed Emmanuel Macron sono esattamente sullo stesso piano: lo scrive in un tweet che sta avendo molto successo, soprattutto tra gli oppositori italiani del governo Lega-M5S.

«La soluzione non è più Macron o più Salvini – scrive Pamela Anderson -: entrambi hanno bisogno l’uno dell’altro e si rinforzano reciprocamente. La soluzione può soltanto essere un risveglio paneuropeo che superi i confini e le nazionalità: solo così potremmo superare la crisi economica, sociale ed ecologica che sta toccando l’Europa».

The solution is not more Macron or more Salvini, the actually need each other and reinforce each other, the solution can only be a Pan-European awakening across borders and nationalities,which would be able to tackle the deep economic, social and ecological crisis of Europe today

— Pamela Anderson (@pamfoundation) 5 dicembre 2018