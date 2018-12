Salvini come Alfano: il tweet del ministro mette a rischio un’indagine in corso

I messaggi sui social network con cui Matteo Salvini tempestivamente dà notizia ai suoi follower di arresti e indagini (spesso riguardanti cittadini extracomunitari) possono combinare guai seri. L’ultimo, chiaro, allarme è stato lanciato stamattina. Un messaggio postato su Twitter dal ministro dell’Interno sull’arresto di alcuni nigeriani ha creato rischi sul buon esito dell’operazione. Ne ha parlato in un comunicato stampa il procuratore capo di Torino Armando Spataro.

Salvini twitta sull’arresto di «15 mafiosi nigeriani»

Alle ore 8.57 il leader della Lega ha twittato: «A Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano». Il messaggio – ha poi spiegato Spataro nel suo comunicato – ha fatto sorgere «rischi di danni al buon esito dell’operazione che è tutt’ora in corso».

Il procuratore Spataro: «Eviti il rischio di danni alle indagini»

«Ci si augura che per il futuro – ha proseguito il procuratore capo – il ministro dell’Interno eviti comunicazioni simili» o quantomeno «voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso». Il titolare del Viminale, che è responsabile dell’ordine pubblico, seguirà il suggerimento?

Nella nota Spataro ha osservato che «la diffusione della notizia» da parte del ministro «contraddice prassi e direttive vigenti nel Circondario di Torino secondo cui gli organi di polizia giudiziaria che vi operano concordano contenuti, modalità e tempi della diffusione della notizie di interesse pubblico, allo scopo di fornire informazioni ispirate a criteri di sobrietà e di rispetto dei diritti e delle garanzie spettanti agli indagati per qualsiasi reato». «Ci si augura – prosegue il testo – che, per il futuro, il ministro dell’Interno eviti comunicazioni simili a quella sopra richiamata o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso, così rispettando le prerogative dei titolari dell’azione penale in ordine alla diffusione delle relative notizie».

L’arresto dei nigeriani è stato annunciato prima con un messaggio via Whatsapp dell’ufficio stampa del ministro dell’Interno alle 7.43 di questa mattina che dava conto anche di altre operazioni a Palermo e a Bolzano. In seguito, la notizia degli arresti di Torino è stata ribadita con un tweet dello stesso ministro alle 8.57.

Il precedente di Alfano

Non è la prima volta che un ministro dell’Interno commette un simile errore. Angelino Alfano, il 16 giugno 2014, giorno del fermo di Massimo Maria Bossetti, accusato dell’uccisione di Yara Gambirasio, annunciò l’operazione in un tweet. «Era intenzione della procura – disse il procuratore capo di Bergamo, Francesco Dettori – mantenere il massimo riserbo». In quel caso il sospettato era già in mano alle forze dell’ordine. In questo caso sono state diffuse informazioni errate con l’operazione in corso.

