Il video di Antonio Di Maio è stato deciso e prodotto da Casaleggio

Il video pubblicato ieri su Facebook in cui Antonio Di Maio, il padre del vicepremier Luigi, ha risposto alle accuse alla sua famiglia, è stato deciso e prodotto dalla Casaleggio Associati. Ed è stato girato più di una volta, con una prima versione già pronta due giorni fa. È il retroscena raccontato oggi dal quotidiano Il Mattino (articolo di Valentino Di Giacomo) che parla anche di una riunione tra consiglieri del leader M5S per il via libera al filmato.

Il video di Antonio Di Maio prodotto da Casaleggio, per fermare gli attacchi

Come ricostruisce Il Mattino, lo staff di Luigi Di Maio era informato già da giorni del servizio de Le Iene sugli abusi edilizi realizzati nei terreni di proprietà del padre Antonio e di una zia a Mariglianella. L’idea di rispondere agli attacchi con un video su Facebook sarebbe nata quattro giorni fa, quindi prima della messa in onda del servizio sulle reti Mediaset, da Davide Casaleggio in quello che viene definito un ‘consiglio di guerra’, una riunione dove erano presenti tutti i più stretti collaboratori del ministro e capo politico del Movimento 5 Stelle. «Luigi, dobbiamo replicare. Non possiamo subire così», avrebbero poi detto al vicepremier dopo l’incontro.

Il filmato di Antonio Di Maio, che ha lo stesso sottopancia utilizzato dalla Casaleggio, è stato girato più di una volta dal piccolo imprenditore, con una prima versione già pronta due giorni fa. Spiega Il Mattino che la risposta e la pubblicazione del padre del vicepremier è stata poi necessaria quando l’interesse mediatico sulla sua vicenda non accennava ad abbassarsi. Una mossa quasi obbligata dopo il servizio mandato in onda domenica sera da Le Iene che ha paventato per Luigi Di Maio addirittura il reato di elusione fraudolenta.

(Immagine di copertina da video pubblicato sulla pagina Facebook di Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio)