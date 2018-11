Salvini ha cantato Albachiara al Maurizio Costanzo Show | VIDEO

Matteo Salvini canta Albachiara al Maurizio Costanzo Show. Le immagini in anteprima esclusiva sono state girate da Dagospia. Il direttore del sito di gossip Roberto D’Agostino, infatti, era tra gli ospiti della puntata che andrà in onda questa sera. Matteo Salvini ha dato prova di una discreta intonazione, riuscendo anche a emulare gli acuti di Vasco Rossi.

Salvini canta Albachiara

L’interpretazione di Matteo Salvini è stata coordinata da Rudy Zerbi, che ha anche cercato di farlo smettere quando il ministro dell’Interno ha iniziato a prenderci un po’ troppo la mano, ed è stata ripresa dagli smartphone sia di D’Agostino, sia di Mario Giordano.

Il legame di Matteo Salvini e di Albachiara

Ovviamente, si possono sprecare le battute sulla scelta musicale di AlbaCHIARA, sul riferimento politico ad Alba Dorata (movimento di estrema destra in Grecia) o sul fatto che il pezzo sia un brano molto famoso di Vasco ROSSI. Ma preferiamo fermarci qui.

Non è la prima volta che Matteo Salvini si è esibito in pubblico sulle note di Albachiara. Era già successo nel 2014, nel corso della festa della Zucca di Piacenza. In quella circostanza, il leader della Lega era sul palco insieme all’allora governatore della regione Lombardia Roberto Maroni.