Odg Campania: «Di Maio deferito al Consiglio di disciplina»

«Infatti Di Maio è diventato pubblicista con un’altra testata e con un altro direttore – chi ha inventato questa storia di Paese futuro?». Il presidente dell’ordine dei Giornalisti Campania Ottavio Lucarelli, ordine in quale risulta iscritto il vicepremier e capo del M5S Luigi Di Maio, risponde così su Twitter alla giornalista Giorgia Mennuni, in merito alla vicenda del tesserino del 5 stelle.

Dopo la polemica per gli attacchi contro la stampa oggi è spuntato nuovamente un articolo de Il Giornale (del 2017) che riporta il nome della testata presso la quale Di Maio: Il Paese Futuro. Peccato però che, da una verifica fatta da Giornalettismo, Il Paese Futuro non ha garantito il tesserino al 5 stelle. Nemmeno La Provincia Online, giornale per cui Di Maio ha fatto il webmaster dal 2007 fino al 2013.

«Ho deferito l’iscritto, l’onorevole Luigi Di Maio, giornalista pubblicista, al consiglio di disciplina dell’ordine della Campania e ho chiesto al consiglio di riunirsi rapidamente», ha detto poi Lucarelli, sul caso degli attacchi alla stampa da parte del vicepremier. Il consiglio dell’ordine «si riunirà in settimana – dice Lucarelli – e si esprimerà in maniera collegiale (9 membri, ndr) come organo autonomo e indipendente, valutando anche le tante segnalazioni che stanno arrivando in queste ore».

Il vicepremier è diventato pubblicista quindi con un’altra testata il cui nome, e di cui i pezzi, non si sa finora nulla. Un mistero che sta interessando diverse persone sui social. Inclusi colleghi di altre forze politiche.

Il Vicepremier @luigidimaio dovrebbe dire agli italiani la verità sul percorso che lo ha portato ad essere #giornalista #pubblicista. Perché ieri i giornalisti erano #puttane e #sciacalli oggi scopriamo che invece il loro insultatore capo non si sa come lo sia diventato… https://t.co/A8SqWOyQZk — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) 12 novembre 2018