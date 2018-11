I Backstreet Boys sono tornati, e suoneranno anche in Italia

Se fosse stato un mese prima, sarebbe stato il regalo di Natale perfetto. Ma ai Backstreet Boys si può perdonare questo ed altro: il 25 gennaio uscirà il loro nuovo album «DNA» che segnerà il ritorno della band sui palchi di tutto il mondo. Italia compresa.

Okay, here we go…. #DNAWorldTour 2019! Our tenth album #BSBDNA out January 25th! Thank you all for coming on this journey. Things are about to get interesting!!!!!! Get all the details on https://t.co/hfKjQlfxDf pic.twitter.com/bii6PY4pZC — Backstreet Boys (@backstreetboys) November 9, 2018

Backstreet Boys, il nuovo album DNA

«DNA»è il decimo album della band , che negli ultimi 14 mesi si è esibita come residence a Las Vegas «Backstreet Boys: Larger than Life» che si concluderà il 27 aprile 2019. Il titolo dell’album di ritorno non è casuale, come ha spiegato Kevin Richardson : «Abbiamo fatto convergere tutte le nostre influenze e stili musicali in un lavoro coeso. Queste canzoni sono un’ottima rappresentazione di noi stessi come individui e come parte del gruppo. È il nostro DNA. Siamo davvero orgogliosi di questo progetto». L’album risente degli anni i cui la band ha attraversato «alti e bassi», riuscendo a mettere insieme le esperienze da solisti, il pop dell’inizio anni 2000 e le tante speranze verso una nuova avventura che promette di non deludere il pubblico. Brian Littrell ha dichiarato infatti che «il nostro cammino prosegue e c’è ancora tanto da fare. Ci accingiamo a vivere un nuovo capitolo che ancora non è stato scritto e tutto questo è entusiasmante». Sicuramente i fan di tutto il mondo sono pronti a ri-accoglierli a braccia aperte: il singolo Chances, che anticipa l’uscita dell’album, in poche ore ha già totalizzato migliaia di visualizzazioni.

Tour mondiale nel 2019, ci sarà anche una tappa italiana

Insieme al nuovo singolo è stato annunciato anche un tour mondiale per il 2019 che toccherà Stati Uniti ed Europa. Sopratutto, toccherà anche l’Italia. Sarà il Mediolanum Forum ad ospitare l’evento il 15 maggio, ma i biglietti saranno in vendita solo da mercoledì 14 novembre, per 48 ore, per gli iscritti a MyLiveNation, e poi da venerdì 16 novembre sui circuiti TicketMaster, TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Sicuramente Milano registrerà un sold out, ma i 5 cantanti resteranno in Europa da maggio a giugno: sul sito ufficiale tutte le date.

(Credits immagine di copertina: © Nancy Kaszerman via ZUMA Wire)