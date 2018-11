La risposta di Matteo Salvini al post di Elisa Isoardi: «Qualcuno aveva altre priorità»

È una velenosa risposta quella che Matteo Salvini ha riservato ad Elisa Isoardi, che ieri mattina ha annunciato (in realtà ha confermato, visto che se ne parlava già da un po’ di tempo) la fine della loro relazione. Su Instagram la conduttrice Rai ha pubblicato una foto che la ritrae a letto con il leader della Lega accompagnata da un messaggio con la frase di un poeta: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo». Il breve post ha fatto rapidamente il giro della rete e conquistato l’attenzione anche dei media tradizionali.

Matteo Salvini risponde sui social al post di Elisa Isoardi

La riposta di Salvini, che non ha comunque citato la Isoardi, è arrivata in serata. E sembra essere una vera e propria frecciata. Ieri il vicepremier e ministro dell’Interno era impegnato nella sua prima missione in Africa, in Ghana. Su Facebook ha scritto:

Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall’Italia mi squilla per altro…

Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa.

Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo.

Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita.

Vi voglio bene Amici.

Il messaggio del segretario della Lega è stato accompagnato da un’immagine che lo ritrae sorridente, all’aperto, con le braccia aperte. Il post ha ottenuto decine di migliaia di reazioni da parte dei follower del ministro, con tante frasi di incoraggiamento. «Sei un grande a prescindere…», «Si chiude una porta e si apre un portone», si legge in alcuni dei commenti più apprezzati.

(Foto di copertina da archivio Ansa: il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini durante il dibattito in aula al Senato sul voto di fiducia, il 5 giugno 2018. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)