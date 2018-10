Il senatore De Falco: «Di Maio mi ha mandato tanti messaggi, mi ha chiesto di salvare il governo»

In due interviste oggi racconta: «Luigi Di Maio mi ha inviato tanti messaggi, mi ha chiesto di no far cadere il governo»

«Luigi Di Maio mi ha inviato tanti messaggi», «Mi ha chiesto di non far cadere il governo». È quanto racconta oggi Gregorio De Falco, uno dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno presentato emendamenti al decreto legge sicurezza e che in Aula potrebbero esprimere voto contrario al provvedimento caro alla Lega e a Matteo Salvini, mettendo a rischio la tenuta della maggioranza. In due interviste (una al Corriere della Sera, di Alessandro Trocino, e una alla Stampa, di Ilario Lombardo) il comandante che ordinò a Francesco Schettino di risalire a bordo della Costa Concordia rivela uno scambio avuto qualche giorno fa con il vicepremier e di un incontro con il premier Giuseppe Conte.

Al Corriere ha detto: «Me lo ha scritto anche Di Maio in un messaggio: Gregorio, non fare cadere il governo. Ma scusate, pensate davvero che un governo possa cadere per De Falco? Sung nu fess? Con tutti i condono, la Tap, la Tav, la Bce, pensate che caschi con i miei emendamenti?». E ancora, sull’invito a ritirare gli emendamenti: «Di Maio mi aveva mandato molti messaggi amichevoli. E l’altro giorno ho incontrato anche il premier Conte. Gli ho spiegato che da 24 emendamenti scendevo a 8 e poi a 6, il minimo indispensabile. Perché ci sono profili di incostituzionalità nel decreto». De Falco dice che il capo del governo è sembrato d’accordo, «anche se ha chiesto tempo per studiare meglio».

Alla Stampa De Falco ha precisato di non essere deluso dai pentastellati intenzionato a lasciare il Movimento: «Resto nel M5S come resto nella Marina militare, avendo sempre come bussola la Costituzione. Se mi cacciano dirò quello che ho fatto e il motivo per cui sono stato mandato via. Un proverbio dice: puoi costringere il mulo ad andare alla fonte, ma non puoi costringerlo ad abbeverarsi. La fonte è ovviamente il diritto».

