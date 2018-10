Le reazioni al primo tweet del «nuovo» Toninelli

La notizia del nuovo social media manager per gestire i profili Facebook, Twitter e Instagram di Danilo Toninelli ha avuto, poche ore fa la sua prima reazione. Sulla pagina ufficiale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è comparso il primo tweet del «nuovo» Toninelli. L’esordio di questa espiazione ha come tema principale gli sfollati di Genova a cui il Ministro dedica un pensiero.

Il social media manager del cambiamento. Il primo tweet è molto lineare e senza «colpi di testa», anche se – come si poteva immaginare – ha scatenato lo stesso le reazioni degli utenti che hanno ironicamente sottolineato come il cambio di «penna» sia stato evidente.

Abbiamo messo tutti i soldi che servono per dare una nuova casa agli sfollati di #Genova. I tetti sulle loro teste vengono prima dei tetti di spesa. Il Governo del cambiamento risponde ai bisogni concreti delle persone e lavora duramente per riportare la città a una vita normale. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 10 ottobre 2018

Toninelli e il social media manager del cambiamento

Come poteva andare a finire? Male, ovviamente. Molte persone non hanno perso l’occasione per sottolineare ironicamente la nuova «vita social» di Toninelli, tra cui anche un finto Davide Casaleggio.

Si nota subito il cambio di passo — Giuseppe M Orlando (@pepporlando) 10 ottobre 2018

Bravo social manager di #Toninelli!

Si vede la differenza di stile dall’originale. Sei stato a scuola da @lumorisi? — Donald duck (@vecchio_gufo) 10 ottobre 2018

Gli ho cambiato password, state tranquilli. Oggi #Toninelli me lo twitto io.

Niente #tonitunnel. — Davide CasaIeggio (@daviCasaIeggio) 10 ottobre 2018

Quelli mandati da Casaleggio si sono messi subito al lavoro… — Brizio (@Brizioful) 10 ottobre 2018

vedo che il sostituto che opera per lei su twitter almeno scrive in italiano corretto e non si inventa tunnel, ponti, ferrovie e viadotti…bravo! promosso. Ci Saluti tanto Danilo — Arturo north pole #bellaciao 26X1 (@walterbielli) 10 ottobre 2018

Toninelli era sparito dai social da due giorni

E tra gli utenti social c’era anche chi si stava preoccupando dell’assenza di Toninelli dai social che non scriveva nulla – al netto delle dichiarazioni pubbliche, come quella sul tunnel del Brennero – dall’8 ottobre.

Ma dopo la serie di topiche che ha detto e fatto, perché non prova a eclissarsi per po’… non so magari qualcuno sentirà la mancanza delle sue perle! — Paolo Consonni (@paoloconsonni57) 10 ottobre 2018

Erano due giorni che non ti si sentiva da quando ti sei silenziosamente scollegato dalla vita politica del paese impostandoti in Modalità Aereo. ✈️Tuttobbene Danì? ❤️ — Omar Serra (@omar_serra) 10 ottobre 2018

Meno male, ero preoccupato. Puoi ancora farci divertire. — Fabio DG (@fdgItaAu) 10 ottobre 2018

(foto di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)