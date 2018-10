Natale a 5 Stelle: il cinepanettone quest’anno va su Netflix

Netflix apre le porte al cinepattone: Natale a 5 Stelle, scritto da Enrico Vanzina e diretto da Marco Risi, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 7 dicembre. Ad annunciarlo è Netflix stessa, via Twitter.

Il film sarà dedicato alla memoria di Carlo Vanzina, fratello di Enrico. Nel cast Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro, Andrea Osvart, Riccardo Rossi, Biagio Izzo e Ralph Palka.

LEGGI ANCHE > Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale sarà il nuovo giudice di X Factor 12

Natale a 5 stelle è prodotto da Andrea Occhipinti per Lucky Red ed è stato realizzato da International Video 80. «È Natale. Il Premier è in visita in Ungheria con una delegazione italiana: dovrà destreggiarsi tra impegni politici e la compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione. Come potete indovinare, non sarà semplicissimo», spiega Netflix. Si tratta del primo cinepanettone in uscita sulla popolare piattaforma. Non tutti i fan di Netflix hanno reagito benissimo alla notizia.

Ce state a pija’ per il culo, vero ? — Arfio Clandestino (@ArfioClandestin) 8 ottobre 2018

No è tutto vero,avevo già letto di questo progetto mesi fa ma non sapevo fosse di Netflix — Mugi3D2Y (@DomyPk88) 8 ottobre 2018

Aoh, lo volete proprio far disdire ‘sto abbonamento, eh? — Stefano Castelli (@Il_Paradroide) 8 ottobre 2018

(L’autore Enrico Vanzina in una foto di ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)