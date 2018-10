Mimmo Lucano ha rilasciato un’intervista esclusiva a Propaganda Live

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano si trova ancora agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e abuso d’ufficio. Venerdì 5 ottobre ha rilasciato un’intervista esclusiva a Propaganda Live per spiegare in prima persona quello che sta vivendo dopo tutte le parole spesa in questi giorni.

Mimmo Lucano, intervista esclusiva Propaganda Live

Visibilmente provato, Mimmo Lucano ha rimarcato il suo impegno come sindaco e ha fermamente difeso le sue scelte: “Io ho passato buona parte della mia vita ad accogliere in modo spontaneo delle persone che sono arrivare a Riace per una casualità, per uno sbarco. Abbiamo integrato le persone più disagiate”.



Mimmo Lucano, solidarietà Ada Colau sindaco Barcellona

Il fatto di agire o meno nella stretta legalità, inoltre, sembra non toccare più di tanto il primo cittadino del comune calabrese: “L’accortezza fondamentale è avere rispetto per la dignità delle persone e capire perché arrivano nei nostri territori. Ho sempre pensato che l’immigrazione è il prodotto di enormi ingiustizie che ci sono nel mondo“.

Mimmo Lucano in questi giorni ha continuato a ricevere la solidarietà di molti esponenti noti della politica e della società civile, tra cui la sindaca di Barcellona Ada Colau: “Sono molto preoccupata, l’arresto di Mimmo Lucano è una notizia molto preoccupante in termini democratici. Ho visto il lavoro che fa, è un uomo onesto, umile, le accuse mi sembrano assurde“.