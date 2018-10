Maria Elena Boschi posa per Maxim | VIDEO

«Spero non resterete delusi». Con questa aspettativa, Maria Elena Boschi ha rilanciato il suo servizio fotografico che domani, 4 ottobre, sarà pubblicato sulla rivista maschile Maxim. Nel breve teaser pubblicato sul profilo Facebook del bimestrale, la deputata del Partito Democratico ammicca alla telecamera, ma non spiega i dettagli di queste foto e delle sue confessioni rilasciate ai giornalisti di Maxim.

Nel breve filmato condiviso da Maxim, Maria Elena Boschi parla di un gioco che hanno creato insieme per questo nuovo numero del magazine rinato da pochi mesi. Su tutto il resto ci si trincera dietro il silenzio e solo domani mattina, con la messa in vendita nelle edicole, si conosceranno i dettagli del servizio fotografico e dell’intervista rilasciata dall’ex Ministro del governo Renzi.

Boschi Maxim, poche indiscrezioni dal video promozionale

Alcune testate hanno però svelato alcuni retroscena. Tra le foto di Maria Elena Boschi per Maxim ce ne sono anche alcune in camera da letto. Una rivelazione che ha portato il quotidiano La Verità a titolare il proprio articolo su questa notizia «La Boschi si crede Belen». L’eco delle polemiche attorno alla sua nomina a Ministro per le Riforme costituzionali (prima) e a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Gentiloni (dopo) – oltre au i suoi rapporti con Banca Etruria – non sembra potersi spegnersi con questo servizio fotografico. Anzi.

Boschi Maxim, la rinascita della rivista

Maxim è stata rilanciata in edicola nello scorso mese di aprile e la direttrice Lucia Limiti aveva promesso tante novità nei nuovi numeri della rivista: «Racconteremo la bellezza in ogni sua declinazione e punteremo alle storie di successo». Una premessa che calza a pennello con la scelta di parlare e rappresentare Maria Elena Boschi in una versione «acqua e sapone», come mostrato dal breve teaser pubblicato in anteprima.

