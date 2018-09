Uomini e Donne, la gogna da Maria: Sara Affi Fella chiude il profilo Instagram

Sara Affi Fella, l’ex tronista al centro delle polemiche per aver mentito al pubblico e alla redazione del programma di Uomini e donne, ha chiuso il suo profilo instagram. Dopo la rivelazione in trasmissione della sua frequentazione con l’ex Nicola Panico durante la sua “esperienza di trono” diversi brand hanno ufficialmente interrotto la collaborazione con la 21enne molisana. Anche la sua agenzia, attraverso una nota ufficiale diffusa sui social, ha comunicato di aver interrotto il rapporto con la sua cliente. Ecco la nota di Steve & More Consulting, la stessa agenzia di Francesco Monte ora nella casa del Grande Fratello Vip.

L’account ufficiale dell’ex tronista, un tempo a un milione di followers, ha perso in poche ore oltre 150 mila fans.

Le scuse di Sara non sono servite. In tarda serata ha disattivato il suo profilo Instagram. Anche perché la ragazza sta subendo una serie di attacchi molto violenti in rete.