Il Giornale ironizza sulle commemorazioni a Inge Feltrinelli: «Tutti nostalgici del comunismo»

La testata diretta da Alessandro Sallusti, il Giornale, non ha apprezzato fino in fondo il momento di raccoglimento per la morte di Inge Feltrinell. In un articolo a firma di Alessandro Gnocchi, il giornale ha preso di mira tutti quei “compagni nostalgici”, i quali hanno approfittato dell’occasione per ricordare i pomposi anni ’60 e ’70, dove si sono sprecati gli elogi e gli articoli sono stati più numerosi di quelli dedicati a Giovanni Paolo II.

Nell’articolo si legge: