Il figlio di Alessandro Gassmann (che ha partecipato a X Factor) batte il figlio di Alberto Angela

Il commento che circola di più in queste ore, per descrivere la performance di Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassmann, a X Factor 12 con il suo inedito Freedom è: «Ma questo qui dove si era nascosto fino a questo momento?». In realtà, Leo Gassman c’è sempre stato. Aveva soltanto bisogno della grande vetrina per farsi conoscere, in punta di piedi, dal grande pubblico. Lo ha fatto con X Factor, dimostrando che il cognome non pesa. Quel che conta è la bravura, al di là delle malelingue e degli invidiosi che additeranno nei natali l’unica motivazione del suo successo.

Leo Gassman e il paragone del web con Edoardo Angela

Quattro sì per una canzone suonata così così, ma scritta e interpretata molto bene, grazie a una voce avvolgente, che ha lasciato di stucco Mara Maionchi, Asia Argento, Manuel Agnelli e Fedez. Quattro sì e il delirio del pubblico presente e di quello dei social network. Dove non si è fatto attendere il paragone con il figlio di Alberto Angela, Edoardo, altra grande ‘caso’ dei giorni scorsi, con quella fugace comparsa di una sua fotografia in rete.

Leo Gassman ha un cognome importante, sinonimo di talento innato, ma ha voluto dimostrare il proprio tracciando una strada tutta sua con l’inedito “Freedom”! #XF12 pic.twitter.com/zsxicgjqtZ — X FACTOR (@XFactor_Italia) 20 settembre 2018

Le adolescenti di tutta Italia hanno imparato a conoscere il figlio di Alessandro e il nipote di Vittorio. E ne hanno apprezzato, oltre al bel canto, anche la bellezza. Il suo profilo Instagram da 13.500 followers è aperto, com’è giusto che sia per un ragazzo che punta a fare l’artista. Non c’è stato nemmeno il bisogno, dunque, di sfoderare l’istinto da 007 che è in noi per reperire informazioni sul rampollo di casa Gassmann.

Leo Gassman, una sola «n» nel cognome a differenza del padre

Attenzione: Leo ha una sola «n» nel cognome, a differenza del padre Alessandro che ha rispolverato la doppia consonante finale per rimarcare le origini ebraiche della famiglia. Il giovane Leo, eventualmente, avrà tempo anche per questo. In ogni caso, è il secondo figlio illustre a conquistare, nel giro di dieci giorni, i cuori degli italiani e delle italiane. E a dimostrare che il cognome nella vita non è tutto se non hai il talento.

