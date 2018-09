Jimmy Bennet, il grande accusatore di Asia Argento, è stato denunciato per molestie dalla sua ex

Emerge un’oscura trama nel passato di Jimmy Bennet. Secondo il quotidiano online Daily Beast, l’attore statunitense, finito nelle pagine della cronaca il mese scorso dopo le accuse ad Asia Argento per aver subito una violenza sessuale, sarebbe stato denunciato nel 2015 dalla sua ex fidanzata per molestie. La storia, sempre più intricata e controversa, sembra avere dei risvolti sempre più inquietanti.

Il documento di cui è entrato in possesso il Daily Best, che tra le tante cose parla di stalking e pornografia minorile, è il verbale della denuncia fatta dalla ex fidanzata di Jimmy Bennet, che dipinge un ritratto molto complesso dello stile di vita dell’attore americano. «Alle spalle ha alcune storie di droga – si legge nel documento -, potenzialmente poteva essere un violento: per questo io e mia mamma non ci sentivamo al sicuro».

Jimmy Bennet denunciato per molestie dalla sua ex fidanzata

Nella sua denuncia, la ragazza parla anche del suo primo rapporto sessuale con Bennet, quando lei era ancora minorenne: «Avevo 17 anni e non lo avevo mai fatto, lui mi ha convinta. Si è fatto strada nella mia vita, mi ha manipolata fino a farsi mandare delle mie foto nuda: questo mi ha creato danni emotivi». Il Daily Beast non ha voluto pubblicare il nome della ragazza, ma gli episodi contestati risalgono a poco dopo l’episodio controverso che ha visto protagonista Asia Argento.

Le molestie di Jimmy Bennet risalgono al periodo successivo all’incontro con Asia Argento

Da quel che racconta il giornale online americano, l’attore avrebbe anche pedinato e minacciato la giovane ragazza che, per questo motivo, aveva deciso di denunciarlo alla polizia di Los Angeles. Per queste accuse, i giudici della Corte Suprema di Santa Monica aveva emesso una misura restrittiva temporanea nei confronti di Bennet per salvaguardare la ragazza e sua madre, ma la stessa polizia californiana non ha confermato di aver ricevuto quella denuncia.

(foto di copertina: Foto credit: ANSA / INSTAGRAM ASIA ARGENTO)