Il bimbo (sottoposto a trapianto) che non può andare a scuola perché in classe ci sono 5 no vax

Un bimbo di 8 anni di una cittadina veneta, recentemente sottoposto a trapianto di midollo per curare una forma di leucemia mieloide acuta, rischia di non poter andare a scuola perché nella sua classe ci sono no vax, 5 bambini non vaccinati. La vicenda è stata riferita da Oriana Maschio, un medico di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, con un post su Facebook condiviso in rete da decine di utenti. «Ma dico, siamo in un paese civile?», ha chiesto sul social network la dottoressa. «Siamo nel 2018 – ha continuato – ed esiste questa gente stupida che trova in politici imbecilli una voce, gente che sproloquia dimenticando che non pratichiamo più l’antivaiolosa visto che l’organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l’ultimo caso di vaiolo al mondo risale al 1978. Intanto i bambini che hanno subito chemio (ma questa gente sa cosa vuol dire per un bambino?) dovranno cercare una classe di bambini vaccinati e magari come Andrea (nome di fantasia) alzarsi prima ogni mattina per andare col papà in macchina in un altro paese…».

No vax in classe, il bimbo di 8 anni (sottoposto a trapianto) rischia di non andare a scuola

«La storia è vera – ha poi confermato Maschio all’Ansa – l’ho saputa da una mia collega. Anche se ne ho ‘romanzato’ i contorni il bambino esiste, va in giro con la mascherina, e il problema si pone quando rientrerà in classe e verrà affrontato, credo, con tutta la chiarezza possibile dai suoi genitori». Secondo la dottoressa trevigiana «il fatto è paradigmatico, e sono indignata per queste opinioni che circolano, sproloqui non basati sull’evidenza scientifica, sfruttati da certi politici, e non possiamo più dare spazio all’idiozia». La vicenda ricorda quella di un’altra bambina della provincia di Treviso, trapiantata e con deficit immunitario, che non ha potuto frequentare la scuola dell’infanzia perché in classe c’erano due bimbi non vaccinati che avevano contratto la varicella. La madre della piccola per questa vicenda ha sporto denuncia alla magistratura.

(Foto di copertina da archivio Ansa: vaccinazioni all’ospedale Annunziata di Napoli. Credit immagine: ANSA / CESARE ABBATE)