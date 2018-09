Italvolley al Foro Italico. The winner is: Sergio Mattarella | VIDEO

Una super Italia ha vinto la prima partita del suo Mondiale di pallavolo 2018. Gli azzurri, guidati in panchina dal ct Gianlorenzo Blengini e in campo dal capitano Ivan Zaytsev, hanno sconfitto il Giappone con un perentorio 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) nello spettacolare catino del Foro Italico. L’impianto del Coni, famoso per ospitare gli Internazionali di Tennis, è stato il teatro all’aperto del primo passo dell’Italia in questi Mondiali. Tre punti fondamentali, ma il vero vincitore della serata è stato Sergio Mattarella.

Arrivato al Centrale del Foro Italico intorno alle 19.10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto l’attestato di stima da parte del pubblico presente, che si è alzato in piedi in segno di rispetto e lo ha applaudito calorosamente. Seduto nel parterre al fianco del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, Sergio Mattarella ha ricevuto il plauso e l’acclamazione dagli oltre 11mila appassionati di pallavolo giunti a Roma per sostenere la Nazionale.

Mondiali volley, l’Italia batte il Giappone e dagli spalti si acclama Mattarella

Il Presidente della Repubblica non si è limitato ad assistere alla partita. Nel corso dei set e delle pause dei vari tie-break, Mattarella ha partecipato attivamente alle coreografie dagli spalti. All’inzio del match è rimasto un po’ sulle sue, ma con il passare del tempo – trascinato dall’entusiasmo degli 11mila del Foro Italico – ha prima partecipato alla «ola» che coinvolto tutto lo stadio, poi ha anche preso parte a quella che (ormai) è una consuetudine: prendere il proprio smartphone, accendere la torcia e illuminare le tribune con le luci del flash.

Mondiali volley, Mattarella tifoso numero uno

Una novità. Il Presidente della Repubblica è sempre stato descritto come una persona sempre attenta a rispettare il protocollo del proprio ruolo istituzionale, ma la serata del Foro Italico ci ha regalato un Sergio Mattarella in una veste più libera. A fine partita è sceso sul terreno di gioco per complimentarsi e stringere la mano a tutti i giocatori nella Nazionale italiana e al ct Blengini, e ha ricevuto un nuovo applauso da parte del pubblico che no: non ha chiesto l’impeachment.

(foto di copertina: ANSA/FRANCESCO AMMENDOLA/UFFICIO STAMPA QUIRINALE)