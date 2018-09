Il momento in cui Fabrizio Corona cade dalla bicicletta in pieno centro a Milano | VIDEO

Da quando è uscita dal carcere Fabrizio Corona è parso molto più sereno e spensierato. Talmente tanto da andare in giro in bici in pieno centro a Milano, fare una stories su Instagram e cadere rovinosamente a terra dopo essere “inciampato” sulle rotaie del tram.

Fabrizio Corona cade dalla bici, il video su Instagram

Corona era impegnato a cantare “Viva la libertà” e guardare lo smartphone di un suo amico quando è capitato l’incidente, per fortuna senza conseguenze.

Il tutto si è risolto con una sonora risata, anche se è stato evidente l’imbarazzo che ha accompagnato la caduta.

Su Youtube qualcuno ha commentato il video e non sono mancate le brutte parole nei confronti di Fabrizio Corona. “Stava meglio in galera sto scemo“, ha scritto Emanuele Maiolino. C’è anche chi c’è andato più pesante, come ha Mr Byron: “Peccato che non te sei fatto male, non te poteva passa sopra il tram c****….“.